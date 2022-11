Arranca noviembre y con él las novedades que llegan a Xbox Game Pass. Para el penúltimo mes del 2022 habrá una gran cantidad de juegos, algunos ya disponibles y otros próximamente.



Además, anunciaron actualizaciones de algunos de los títulos que ya están en la plataforma.

Listado de novedades para noviembre

Microsoft: los juegos que llegan a Xbox Game Pass en noviembre Foto: Xbox

Algunos títulos ya están disponibles en Game Pass:



The Legend of Tianding (nube, consola y PC)



Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: Estamos a principios del siglo XX y Taiwán está bajo el control del Japón imperial. Juega como el legendario forajido y héroe popular Liao Tianding, mientras te abres camino a través de las coloridas calles de Taipéi en este juego de peleas de desplazamiento lateral.



The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC)



Juega como Javier, un joven decidido a encontrar a la familia que le fue arrebatada, conoce a una joven que también ha vivido una pérdida inimaginable. Su nombre es Clementine, y tu destino y el de ella estará unido en una historia en la que cada decisión que tomes podría ser la última.



The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC)



Está protagonizada por el icónico personaje que empuña una cuchilla de los cómics más vendidos de Robert Kirkman.



Atormentada por su pasado y lidiando con una pérdida y un arrepentimiento inimaginables, la historia explora la ausencia de Michonne entre los números 126 y 139 del cómic.

De Obsidian y Xbox Game Studios llega un nuevo mundo ilustrado inspirado en manuscritos iluminados y xilografías impresas en una época en la que Europa se encuentra en una encrucijada. Foto: Xbox

Ghost Song (nube, consola y PC) – 3 de noviembre



Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: En la desolada luna de Lorian, un Deadsuit dormido durante mucho tiempo despierta de su sueño. Viaja bajo la superficie en una aventura 2D atmosférica de autodescubrimiento, misterios antiguos y terror cósmico. Explora cavernas sinuosas y adquiere nuevas habilidades para desenterrar los secretos enterrados durante mucho tiempo de este mundo alienígena.



Football Manager 2023 (PC y consola) – 8 de noviembre



Football Manager 2023 te acerca al juego, desde los aficionados que viven y respiran cada partido hasta tu tablero, jugadores y entrenadores de la oposición. Gánate el apoyo de los aficionados superando a tus rivales y triunfando en el campo.





Return to Monkey Island (nube, consola y PC) – 8 de noviembre



Return to Monkey Island es un inesperado y emocionante regreso del creador de la serie Ron Gilbert que continúa la historia de los legendarios juegos de aventuras The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge desarrollados en colaboración con Lucasfilm Games.





Vampire Survivors (consola) – 10 de noviembre



¡Vampire Survivors llegará pronto a las consolas Xbox! Esta es una de las novedades más esperadas, pues pasará del PC a consola.

Pentiment (nube, consola y PC) – 15 de noviembre



De Obsidian y Xbox Game Studios, llega un nuevo mundo ilustrado inspirado en manuscritos y xilografías impresas en una época en la que Europa se encuentra en una encrucijada de grandes cambios religiosos y políticos.



Sigue los pasos de Andreas Maler, un maestro artista en medio de asesinatos, escándalos e intrigas en los Alpes bávaros.



Somerville (consola y PC) – 15 de noviembre



A raíz de una invasión de otro mundo que ha dejado al mundo en una catástrofe, deberá encontrar los medios para que su familia vuelva a estar unida. Un mundo rico y atmosférico, junto con las repercusiones íntimas de un conflicto a gran escala, en una experiencia narrativa de ciencia ficción hecha a mano que se desarrolla en un peligroso paisaje rural.

Los juegos que serán actualizados

Sniper Elite 5: Up Close & Personal Pack y Free Map



Ya está disponible e incluye un vistazo al mapa multijugador gratuito: ¡Kraken’s Lair! Prepárese para una confrontación cuerpo a cuerpo con una nueva apariencia de personaje y artillería reforzada con armas de fuego pesado.



Sea of ​​Thieves: Return of the Damned – Del 3 al 17 de noviembre



Sea of ​​Thieves se enfrenta a un punto de inflexión: un ritual que desterrará el espíritu del Capitán Flameheart o lo devolverá al mundo. Esla novena aventura de tiempo limitado de Sea of ​​Thieves.



Halo Infinite: Winter Update – 8 de noviembre



La actualización Winter ofrece contenido multijugador nuevo, como dos nuevos mapas de arena, dos eventos temáticos, un nuevo modo y un Pase de batalla gratuito de 30 niveles. La actualización también trae una variedad de mejoras en la calidad de vida, como Match XP; una forma más rápida de progresar en pases de batalla.



Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition –11 de noviembre



Desde aviones ligeros y jets de fuselaje ancho hasta planeadores y helicópteros, vuela aviones altamente detallados y precisos en Microsoft Flight Simulator 40thAnniversary Edition, disponible para miembros de Game Pass sin costo adicional.



