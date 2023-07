Ya que Microsoft va en buen camino para la adquisión de Activision Blizzard, ahora se conoció que la compañía ha firmado un acuerdo con Sony, uno de sus mayores competidores en el tema de videojuegos.



Tras esta firma, que beneficia a las dos compañías y a los usuarios de sus juegos, las dos empresas han acordado que la reconocida saga 'Call of Duty' seguirá disponible en PlayStation.

El máximo responsable de 'XBox' Phil Spencer, tras el acuerdo aseguró: "Esperamos un futuro en el que los jugadores de todo el mundo tengan más opciones para jugar sus juegos favoritos".



Sony temía por el acceso en un futuro de la saga 'Call of Duty', luego de la negociación de Microsoft con Activision Blizzard, sin embargo lo que desea Microsoft es precisamente ampliar el acceso de la gente a todos los juegos, desde diferentes plataformas.



La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) falló a favor de Microsoft y por esta razón se aceleró el proceso de adquisición de Activision Blizzard, que desde ahora en adelante no existirán restricciones de las franquicias de esta hacia Microsoft y otras compañías como Sony, sin embargo si existen restricciones de acceso desde Reino Unido, ya que el acuerdo sólo tiene disponibilidad por los reguladores norteamericanos.



Según Brad Smith, presidente de Microsoft, explica que "desde el primer día de esta adquisición, nos hemos comprometido a abordar las preocupaciones de los reguladores, los desarrolladores de juegos y plataformas y los consumidores. Incluso después de que crucemos la meta para la aprobación de este acuerdo, seguiremos enfocados en garantizar que 'Call of Duty' permanezca disponible en más plataformas y para más consumidores que nunca."



Phil Spencer, de Xbox, por su parte, manifestó que todo el catálogo de juegos de Activision estaría desponible hasta 2028, no obstante, hasta el momento, el acuerdo final solo incluye a 'Call of Duty'.



La firma del acuerdo deja a un lado el tema de la exclusividad, porque Microsoft acalara que ese no es su objetivo, ya que al hacerlo perdería el acceso de muchos usuarios y los ingresos por la venta de juegos, mientras que al dejarlo disponible para otras plataformas y "potenciar nuevas sagas para PlayStation o incluso las futuras consolas de Nintendo", según el portal especializado 'Xataka'.



Por otra parte, desde Sony tenían algunas dudas sobre el permiso que otorgarían a Microsoft sobre sus videojuegos, pero optaron por permitir el acceso por 10 años, del juego antes mencionado, acuerdo que llega justo antes del lanzamiento de su nueva versión.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

