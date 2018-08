Xbox All Access: pagar una cuota para recibir una consola y 100 juegos

Pagar una mensualidad durante dos años y a cambio recibir una consola Xbox One S o Xbox One X y los servicios Live Gold y Game Pass, que incluyen un catálogo de más de 100 juegos. Esta es la propuesta de Microsoft con su nuevo plan de suscripción llamado Xbox All Access.

El gigante tecnológico confirmó oficialmente el lanzamiento de este programa en Estados Unidos, luego de varios reportes que sugerían algunos detalles.



Para obtener la X Box One S se deberá pagar una cuota de 21.99 dólares por mes sin tasa de interés lo que, según Microsoft, representa un ahorro de más de 130 dólares.



Mientras que la Xbox One X se podrá obtener adicionando 34.99 dólares mensuales. “Es una combinación fantástica de potencia y asequibilidad”, resaltó la compañía en un comunicado.



Al adquirir el Xbox Game Pass podrá obtener los nuevos juegos de Xbox el día de su lanzamiento así como acceso ilimitado a más de 100 títulos. Con Live Gold tendrá la opción de jugar en línea en la red multijugador más avanzada. Igualmente obtendrá juegos gratis y recibirá descuentos exclusivos, según informó la compañía.



Según Microsoft, los usuarios no pueden devolver o cancelar la suscripción y si tienen que dejar el plan antes de los 24 meses tendrán que pagar el costo total.



La promoción es por tiempo limitado y estará disponible solo en tiendas de Microsoft en Estados Unidos.



TECNÓSFERA