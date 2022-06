Se acabó la espera para los fanáticos de Marvel. Sony anunció que el 12 de agosto de este año estará a la venta este juego en Steam y Epic Games Store.



Esta será una versión mejorada con nuevas gráficas del juego que salió en 2020 junto al PlayStation 5. Fue desarrollado por Insomniac Games y diseñado para PC gracias a la colaboración con Nixxes Software.



Este software es de una empresa desarrolladora de videojuegos comprada por PlayStation hace tan solo unos meses. Sony adquirió la compañía con el objetivo de que apoye estas adaptaciones a computador de algunos juegos.



Spider-Man: Remastered en su versión de PC tendrá nuevas funciones como reflejos con ray tracing. Aún no se saben todos los detalles que traerá esta edición pero Sony manifestó que tendrá soporte de teclado y ratón para mejorar la experiencia de los usuarios.



Recordemos que este juego se trata de un mundo abierto en el que Spidey puede circular libremente por las calles de Nueva York. Los usuarios tienen opciones para realizar las misiones y tareas secundarias del personaje. Además se pueden utilizar objetos del entorno en medio de los combates.



El tráiler

Este es uno de los juegos de superhéroes más exitosos de Sony. Ha vendido 33 millones de copias en los últimos años. PlayStation también anunció que Marvel 's Spider-Man: Miles Morales, la secuela protagonizada por Miles, llegará de igual manera a los computadores a finales de este año.



Se une a los lanzamientos de Horizon Zero Dawn, Days Gone y God of War que ya fueron pasados a PC.

