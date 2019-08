En ‘Man of Medan’ sus decisiones definen lo que les pasa a todos

Supermassive Games cosechó elogios en 2015, cuando estrenó Until Dawn, un juego de survival horror que rápidamente creó una fiel base de fanáticos. Al no contar con un modo multijugador, algunos organizaban reuniones en las que escogían un personaje que cada vez que debía tomar una decisión, entonces ellos se pasaban el control y elegían cómo continuaba la acción.

El estudio decidió satisfacer este anhelo y por eso dotó a Man of Medan, el primer juego de la serie de juegos de terror The Dark Pictures Anthology, de un modo similar, que de hecho indica a quién le corresponde el turno cuando se utiliza el modo ‘noche de películas’.



Pero esta solución low-tech es solo un guiño. El título incorpora además un modo cooperativo online en el que la historia se puede jugar junto con un amigo en línea, y cualquier decisión tomada por alguno los afectará a ambos. Si lo desea, puede no usar el chat y ver a su compañero pero sin saber qué decisión tome.

La historia, con gráficas realistas y animaciones que se basan en rostros de actores reales, comienza con las vacaciones de verano de cuatro jóvenes que después de sobrevivir a una tormenta terminan encontrando un misterioso buque de carga que naufragó en los años 40.



La trama obligará a los jóvenes, cada uno controlado por un usuario (o por la máquina), a sobrevivir un secuestro y tomar caminos que pondrán no solo su vida en riesgo sino las de sus compañeros. Según han declarado los responsables de su desarrollo, hay casi 70 muertes distintas en el modo historia, y para verlas todas habría que jugar el título unas ocho o nueve veces.



Supermassive Games dice que la antología de la que hará parte el título presentará un nuevo juego cada seis meses hasta lanzar ocho.

El videojuego incluye modalidades de multijugador en línea, para que su aventura interactiva no la vida usted solo. Foto: Dark Pictures Anthology

Cada historia sería una narración de terror única que estaría vinculada a las otras solo por un personaje narrador, denominado Curador.



El anticipado título llega el 30 de agosto para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Se ha indicado que una función multicámara, llamada Creator’s Cut, permitirá ver el mismo juego desde perspectivas diferentes. Estará disponible para quienes lo preordenen o, en su defecto, esperen hasta diciembre.

Antecedentes

El género de aventura gráfica se remota al final de los años 80, con antecedentes como las ‘aventuras conversacionales’. En estos juegos, los usuarios podían avanzar en una historia interactuando con personajes y objetos a través de acciones predeterminadas, en recuadros de texto como ‘abrir la puerta’, ‘saludar al niño’, ‘abrir el cofre’ o ‘dirigirse al sur’.



Poco a poco, los títulos comenzaron a explorar la dimensión de la tercera persona en una trama. Mientras que el protagonista debe decidir si dejar el recinto o quedarse, el tercero, es decir el usuario, tiene en sus manos el devenir de esa persona.

Eso le aportaba al gamer toda la responsabilidad de las decisiones.



Por ejemplo, en un título que entrelaza las historias de vida de tres distintos personajes alrededor de un mismo hecho, el jugador definía quién tendría más suerte, sin saber lo que podría ocurrirles a los otros personajes en consecuencia.



Uno de los estudios que más ha trabajado en el género es Quantic Dream, que lanzó la historia de paranoia Fahrenheit en 2005, el misterio del asesino en Heavy Rain en 2010, la historia Beyond Two Souls sobre una joven que logra separar su alma del cuerpo en 2013, además de sorprender en 2018 con Detroit: Become Human, una profunda trama de humanoides y cada vez mayor cantidad de líneas de decisión y finales posibles.



REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET