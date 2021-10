¿Falta alguno? Estos son los 20 videojuegos más populares de la historia

Un viaje al pasado. Hablar de videojuegos clásicos e inolvidables siempre será una buena conversación. Y es que han sido varios los títulos que se han metido en la historia de esta importante industria del entretenimiento para siempre.



Sin importar que hayan sido estrenados hace décadas, hay algunos videojuegos que nunca pasarán de moda. El portal especializado Hobby Consolas lanzó un listado con los 20 videojuegos más populares de la historia dividido por décadas y basado en el número de juegos vendidos.



1980 - 1989

- Pac-Man (1980)

​- Tetris (1984): 170 millones de juegos vendidos.

- Super Mario Bros. (1985): 40 millones de juegos vendidos.

1990 - 1999

- Sonic (1991): 15,1 millones de juegos vendidos.

- Street Fighter II (1991)

​- Doom (1993)

- FIFA 94 (1993): 24 millones de juegos vendidos.

​- Pokémon Red / Blue / Yellow (1996): 45 millones de juegos vendidos.

- Final Fantasy VII (1997): 9,7 millones de juegos vendidos.

- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998): 8 millones de juegos vendidos.

- Metal Gear Solid (1998): 6 millones de juegos vendidos.

2000 - 2009

- Los Sims (2000): 16 millones de juegos vendidos.

- Halo: Combat Evolved (2001): 6,5 millones de juegos vendidos.

- Counter-Strike: Source (2004)

- World of Warcraft (2004)

- Call of Duty 4: Modern Warfare (2007): 15,7 millones de juegos vendidos.

- Angry Birds (2009)

- Mario Kart Wii (2008): 37,1 millones de juegos vendidos.

2010 y más

- Minecraft (2011): 154 millones de juegos vendidos.

- Grand Theft Auto V (2013): 100 millones de juegos vendidos.

Otros títulos populares

- League of Legends

- Fortnite / PUGB

- Candy Crush

- Diablo III

- Gran Turismo

- Space Invaders

- Resident Evil 2

- Wii Sports

- Super Smash Bros.

- The Elder Scrolls: Skyrim



