Los videojuegos alivian el estrés y mejoran la creatividad, según estudio

Los videojuegos son una popular forma de entretenimiento, pues no solo proporcionan diversión, sino que también ofrecen una serie de beneficios sociales y emocionales, según un estudio titulado 'Power of Play', realizado en colaboración entre la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), la Entertainment Software Association of America (ESA) y Video Games Europe.

El estudio, que encuestó a 12,847 jugadores activos en todo el mundo, incluyendo a 1,134 jugadores españoles, reveló que el 69% de los jugadores a nivel global juegan principalmente por diversión.



Sin embargo, también identificó otras razones importantes, como el entretenimiento (63%) y la reducción del estrés (55%). De hecho, el 71% de los participantes en los doce países encuestados expresó que jugar a videojuegos les ayuda a sentirse menos estresados.

En el caso de España, el 74% de los encuestados considera que los videojuegos ofrecen una forma saludable de abordar los desafíos cotidianos, en algunos casos que parecen de la vida real. Los jugadores españoles destacaron que los videojuegos proporcionan estimulación mental y alivio del estrés (80%), y ayudan a aumentar la sensación de felicidad (60%).



Además de los beneficios emocionales, los videojuegos también desempeñan un papel importante en la creación de comunidades. En España, el 72% de los participantes en la encuesta opinó que los videojuegos conectan a las personas, y el 56% afirmó haber conocido a un amigo, cónyuge o pareja por medio de esa pasión.

El estudio también reveló que los jugadores creen que los videojuegos pueden desarrollar habilidades valiosas para la vida fuera del mundo virtual. El 64% de los usuarios españoles siente que pueden mejorar habilidades como la resolución de problemas, las matemáticas, la tecnología, la ciencia y la ingeniería gracias a los juegos.



En cuanto a la creatividad, el 78% de los encuestados en España considera que los videojuegos la mejoran, y el 74% cree que fomentan la colaboración y el trabajo en equipo, además de desarrollar habilidades cognitivas.

