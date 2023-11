Proyecto Rene (Los Sims 5) planea integrar un modo multijugador 'íntimo'

La desarrolladora de videojuegos Electronic Arts (EA) está inmersa en la creación de un nuevo modo multijugador para la próxima entrega de la exitosa franquicia Los Sims, conocida como Proyecto Rene (Los Sims 5).



Esta novedad representa un giro emocionante en la serie, ya que permitirá a los jugadores interactuar de una manera más personal y cercana en sus mundos Sims.

Según lo revelado en febrero de este año, Los Sims 5 incluirá por primera vez un modo multijugador que posibilitará a los seguidores jugar con amigos, compartir creaciones, transferir contenido y descargar elementos generados por la comunidad.



Maxis, el estudio desarrollador detrás del videojuego, está planeando un enfoque único para este modo multijugador.



En lugar de optar por un enfoque masivo en línea, el objetivo es crear una experiencia 'íntima', similar al estilo de juegos populares como Animal Crossing y Among Us. La vicepresidenta creativa de la franquicia, Lyndsay Pearson, compartió estos detalles en el pódcast One More Life de Radio Times.



Pearson afirmó que están buscando la forma de reunir a un grupo reducido de amigos en un entorno Sims compartido, lejos de la sensación abrumadora de los multijugadores masivos en línea.



La intención es permitir que los jugadores disfruten de la creación de su propio mundo individualmente y, al mismo tiempo, puedan invitar a otros usuarios a unirse a la diversión.

Los Sims incluirá un multijugador. Foto: Los Sims

"No será un multijugador en el sentido grande y aterrador de saltar en un mundo lleno de extraños. Será algo más íntimo, donde tú y tus amigos podréis jugar juntos", enfatizó Pearson.



La influencia de juegos como Animal Crossing es evidente en la visión de Pearson para Los Sims 5. Ella describió la idea como "mi pequeño espacio, mi pequeña isla, pero puedo invitarte".



Además de Animal Crossing, Pearson mencionó a otros juegos que han inspirado su enfoque, como Among Us, que ha demostrado ser un ejemplo inteligente de multijugador.



Es importante destacar que el equipo de Maxis aún está en la fase de prueba y desarrollo de diversas opciones para este innovador formato. Según Pearson, están explorando una variedad de enfoques para asegurarse de que el modo multijugador de Los Sims 5 sea una experiencia única y emocionante para los fanáticos de la franquicia.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.