Los videojuegos del año, según Tecnósfera de EL TIEMPO

Los videojuegos son experiencias que van desde el nivel más básico de Candy Crush hasta las intrincadas situaciones de supervivencia en The Last of Us.



Este 2018 trajo momentos emotivos con el regreso de icónicos personajes en títulos como Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Super Bomberman R y Age of Empires: Definitive Edition. Otros juegos, como Fortnite y PUBG, lucharon por ser los líderes de su género y desarrollar experiencias de juego que cambian día a día.

Vimos personajes heroicos, como Lara Croft, de Tomb Raider; Kratos, de God of War, y Kassandra, de Assassins Creed Odyssey. Descubrimos futuros distópicos y reflexiones sobre nuestra naturaleza en entregas como Detroit: Become Human y Nier: Automata.



Pero el podio a lo mejor del año solo puede ser para unos pocos, y –aceptémoslo– este año hubo mucho de dónde escoger. Por ese motivo, los periodistas de la sección de Tecnología de EL TIEMPO eligieron a sus favoritos por su aporte en el desarrollo del potencial de una industria creciente, que cada vez más se aproxima a los alcances artísticos y financieros del cine.

God of War

Santa Monica Studio

La cuarta entrega de la saga de God of War cosechó elogios a lo largo del año y, al final, fue galardonada como el mejor videojuego del año –entre otros reconocimientos– en los Game Awards, los ‘premios Óscar’ de los videojuegos, a los que llegó con ocho nominaciones.



Se trata de un título épico, con un íntimo desarrollo de los personajes, que narra un nuevo capítulo en la vida de Kratos, un guerrero griego conocido por desafiar a los dioses y vivir intensas tragedias.



La historia incluye una nueva faceta del personaje, que deberá recorrer un camino rústico en tierras nórdicas al lado de su hijo Atreus.



El atributo más impresionante del juego es el realismo de sus gráficas. Las imágenes, ricas en textura y color, logran tal nivel que llegan a confundirse con las cinemáticas del juego, a un punto tal que a veces se puede dudar de si se sigue viendo la animación o ya es hora de moverse. No sorprende su triunfo, ni que también haya ganado el premio a mejor dirección y a mejor juego de acción y aventura.



Linda Patiño

Redactora de Tecnología

Fortnite

Epic Games

Si bien Fortnite fue lanzado en 2017, no cabe duda de que 2018 fue su año. Este survival en línea de mundo abierto llamó rápidamente la atención; aun cuando solo estaba disponible en computador, expandirse a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y a dispositivos iOS y Android reafirmó su popularidad. Su modo Battle Royale, en el que se enfrentan en línea 100 jugadores hasta que solo queda uno en pie, cimentó su éxito, que, además, marcó un nuevo tipo de storytelling como ningún otro videojuego. No se trata de sus personajes, sino de los ‘eventos’ en el campo de batalla, que tienen altas dosis de sorpresa y son vividos a la vez por toda la comunidad.



Y su modelo gratuito con venta de accesorios coleccionables le dio 15.000 millones de dólares en su primer año.



María Paulina Arango

Redactora de Tecnología

Marvel’s Spider-Man

Insomniac Games

La razón por la que Marvel’s Spider-Man se merece el título de juego del año es que brindó a jugadores de todo el mundo la posibilidad de meterse en el traje del superhéroe y columpiarse entre los rascacielos de Nueva York mientras persiguen a villanos legendarios y enfrentan desde atracadores hasta terroristas. El logro técnico quizás no se compare con épicas como God of War, pero el efecto las supera, y por eso vimos con certeza nacer una nueva saga.



Un acierto de Insomniac es haber apostado por centrar la historia en Peter Parker más que en Spider-Man y haber dotado a los personajes secundarios de peso y relevancia en el arco del protagonista. Tan sencillo como adictivo, fue para muchos una revelación y un regalo del que esperamos con ansias una segunda parte.





Wilson Vega

Editor de Tecnología

Red Dead Redemption

Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 fue uno de los grandes títulos del año por su contenido narrativo, riqueza gráfica y modalidad de mapa abierto. Cuenta con 60 horas de acción, 190 piezas de música original y 700 actores de voz, incluyendo la interpretación de Roger Clark en la voz de Arthur Morgan.



A pesar de no haber ganado en la categoría principal de los The Game Awards 2018, se quedó con los premios a mejor narrativa, mejor banda sonora, mejor sonido y mejor actuación, confirmando que era merecidamente uno de los grandes favoritos. Eso, de paso, explica por qué a solo una semana de su lanzamiento, el juego desarrollado por Rockstar Games vendió más de 17 millones de copias, superando las ventas de ocho años de la primera entrega. El mapa inagotable del mundo que crearon para este wéstern es la razón por la que muchos lo consideran el verdadero juego del año, y su final es, de lejos, el momento más emotivo del 2018 en un videojuego.





Juan S. Gómez

Redactor de Tecnología



