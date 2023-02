Age of Empires II el juego que celebra el 20º aniversario de uno de los juegos de estrategia más populares de la historia, ya está disponible para las consolas Xbox a través de Xbox Game Pass. La edición innova y mejora el juego clásico que estaba diseñado para el mundo del PC.

El videojuego con de 200 horas abarca más de 1000 años de historia humana en 35 civilizaciones y así se pueden vivir hitos de la historia mundial desde la comodidad del sofá.



El Age of Empires II: Definitive Edition se lanzó en 2019 con casi 40 actualizaciones, 3 adiciones de DLC y un flujo constante de mejoras, con 83 mapas, 42 civilizaciones multijugador, 34 campañas para un jugador, 10 modos multijugador y 7 campañas cooperativas.

vista de Age of empires II

Entre los cambios que tiene el videojuego, está una nueva UI/UX que está optimizada para la entrada del controlador.



La inteligencia artificial permitirle administrar sus muchos recursos, unidades y objetivos en pantallas desde dispositivos móviles habilitados para juegos en la nube hasta televisores UHD, lo que le permite concentrarse al máximo en su construcción. órdenes y estrategias. Accesos directos D-pad, ruedas de comando y más.



Entre las innovaciones para elevar la experiencia se incluye la automatización de los aldeanos y los comandos basados ​​en el sitio, equilibrando su tiempo y enfoque para que pueda impulsar a sus ejércitos.



Con los nuevos tutoriales y recursos de aprendizaje la intención es tener un controlador intuitivo.



También han incluido misiones de campaña de dificultad de historia, lo que le permite concentrarse en los momentos históricos y desarrollar sus habilidades a medida que avanza hacia una dificultad más difícil.

Con el Xbox Cloud Gaming (Beta), se permite a los jugadores continuar con la construcción de su imperio, incluso cuando están lejos de la PC o la consola.

El juego está disponible en Xbox Game Pass desde el 31 de enero de 2023, para Xbox Series X|S, Xbox One y Xbox Cloud Gaming (Beta), y se podrá adquirir por $39.900 en la Xbox Store. Age of Empires II: Deluxe Definitive Edition también está disponible por

$179.900 con e incluye las expansiones "The Lords of the West," "Dawn of the Dukes," y "Dynasties of India.", pero con Xbox Game Pass quedaría en $143.920.

