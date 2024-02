Xbox publica su lista de 'juegos más esperados' en 2024

El año 2024 se presenta como una travesía para los apasionados jugadores de Xbox, con una diversidad de experiencias en consolas Xbox, PC, Cloud y Game Pass. La reciente transmisión de Developer_Direct reveló una alineación de títulos, abarcando desde nuevas propuestas innovadoras hasta secuelas esperadas y exclusivas.



En un intento por brindar una visión general de lo que aguarda este año, se ha organizado una selección de algunos de los juegos más esperados, distribuidos en categorías para su fácil referencia.

Avowed



La elección está en sus manos con ‘Avowed’. Obsidian Entertainment transporta nuevamente al fascinante mundo de Eora, el escenario previamente explorado en la franquicia Pillars of Eternity. En esta ocasión, la trama se desarrolla en las inexploradas Living Lands, una isla vibrante repleta de aventuras y peligros.



Este RPG de acción y fantasía, fiel al lema del estudio de jugar "tus mundos, a tu manera", ofrece oportunidades para abordar la historia y el combate de múltiples formas.



‘Avowed’ promete ser un viaje memorable, con su lanzamiento previsto para este otoño en Xbox Series X|S, PC y la nube, y estará disponible con Game Pass desde el día de su lanzamiento.

Ara: History Untold

Oxide Games, compuesto por veteranos de juegos de estrategia, presenta ‘Ara: History Untold’. Este juego promete marcar el inicio de una nueva era en el género de estrategia, con un sistema de creación innovador y turnos simultáneos.



Con líderes únicos y un equipo talentoso detrás de ellos, el juego se posiciona como el próximo hito en el mundo de la estrategia.



'Ara: History Untold' llegará este otoño a Windows y Steam, y estará disponible con PC Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Recomendamos agregar este título a su lista de deseos en Steam para mantenerse actualizado sobre las últimas novedades.

Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory regresa con la secuela, ‘Senua’s Saga: Hellblade II’. Este juego lleva a los jugadores a través de una Islandia del siglo X, explorando encuentros oscuros y peligrosos a través de los ojos de alguien que experimenta psicosis.



La experiencia audiovisual única se basa en mantenerse fiel a su extraordinario predecesor. La saga de Senua continúa el 21 de mayo, llegando a Xbox Series X|S, PC y Cloud, y estará disponible con Game Pass desde el día de su lanzamiento.

Indiana Jones and the Great Circle

Desde las mentes galardonadas de MachineGames, en colaboración con Lucasfilm Games y con la producción ejecutiva de Todd Howard de Bethesda Game Studios, llega ‘Indiana Jones and the Great Circle’.



Esta aventura en primera persona le sumergirá en un viaje alrededor del mundo, descubriendo pistas y resolviendo un antiguo misterio entre ‘Raiders of the Lost Ark’ y ‘The Last Crusade’.

Microsoft Flight Simulator 2024

La nueva entrega de Microsoft Flight Simulator, programada para llegar a PC y Xbox Series X|S este año, promete llevar la experiencia de vuelo virtual a nuevas alturas.



Diseñado para aprovechar las últimas tecnologías en simulación, nube, aprendizaje automático y gráficos, este simulador inmersivo ofrecerá una gama completa de experiencias, desde extinción de incendios aéreos hasta vuelos comerciales y carreras aéreas.



La posibilidad de perseguir el sueño de una carrera en aviación será una realidad cuando Microsoft Flight Simulator 2024 esté disponible con Game Pass desde el día de su lanzamiento.

Towerborne

Stoic, el desarrollador de Banner Saga, presenta ‘Towerborne’, una colorida historia de coraje y heroísmo que redefine los RPG de acción. Este título, disponible en 2024 para Xbox Series X|S y PC, ofrecerá una experiencia única con un rico arsenal de armas y habilidades de combate.



Su mundo magnífico y dinámico evolucionará a medida que los jugadores progresen, proporcionando rejugabilidad y encanto. Prepárese para sumergirse en esta nueva aventura, disponible con Game Pass el mismo día de su lanzamiento.

Exploración de mundos abiertos

Los mundos abiertos siempre han sido destinos populares en los juegos, y el 2024 no será la excepción. Star Wars Outlaws llevará a la galaxia de Star Wars en un juego de mundo abierto entre ‘The Empire Strikes Back’ y ‘Return of the Jedi’. También llega por primera vez a Xbox Final Fantasy XIV Online, un MMO que invita a explorar un vasto mundo con amigos.



Además, el regreso de franquicias clásicas como ‘Dragon’s Dogma 2’ y ‘STALKER 2’ promete emocionar a los fanáticos de los mundos abiertos. Con esto, podrá luchar contra criaturas sobrenaturales y explorar un mundo mutante en estas experiencias únicas.



Estrategias a escala épica

2024 será el año de los RPG por turnos. RGG Studio presenta ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’, una experiencia extravagante con un juego completo de construcción de islas como una diversión opcional en las aventuras de Ichiban en Hawaii.



‘Persona 3 Reload’ llega con imágenes mejoradas, nueva música y actuaciones de voz, manteniendo viva la llama de los RPG queridos.



Eiyuden Chronicle: 'Hundred Heroes', 'Unicorn Overlord', y 'Metaphor: ReFantazio' son solo algunas de las joyas que llegarán este año, cada una ofreciendo experiencias JRPG inmersivas y únicas. Estos títulos, disponibles con Game Pass desde el primer día, prometen satisfacer las expectativas de los amantes de la estrategia a escala épica.

Encuentros más aterradores

Si usted es un amante del terror, 2024 le reserva encuentros escalofriantes. ‘Still Wakes the Deep’ de The Chinese Room lo transportará a una plataforma petrolera del Mar del Norte infestada por entidades sobrenaturales.



Supermassive Games toma las riendas de Tarsier Studios con ‘Little Nightmares III’, aportando su experiencia en terror a esta serie querida de aventuras y plataformas de rompecabezas.



Además, regresan juegos icónicos ‘The Outlast Trials" y ‘Alone in the Dark’, prometiendo una dosis intensa de terror y suspenso.

Atravesando nuevos mundos

El descubrimiento de nuevos universos es una de las experiencias más emocionantes en los videojuegos, y 2024 promete satisfacer esta necesidad con títulos innovadores.



‘Flintlock: The Siege of Dawn’ teje combates cuerpo a cuerpo, tiroteos y magia en una narrativa de fantasía sorprendentemente original. También, ‘Dungeons of Hinterberg’ llegará a Game Pass el mismo día de su lanzamiento, llevándolo a una versión fantástica de los Alpes.



Otros juegos como ‘The Plucky Squire’ y ‘33 Immortals’, este último disponible en Game Pass desde el día de su lanzamiento.

Adentrándose en la simulación

La simulación ofrece la oportunidad de esculpir un mundo a su medida, y en 2024, hay diversas opciones para aquellos que desean construir imperios o disfrutar de experiencias pacíficas.



‘Manor Lords’ ofrece una visión única de la construcción de ciudades y la estrategia en tiempo real en entornos medievales dinámicos. Para una experiencia más tranquila, ‘Lightyear Frontier’, disponible próximamente con Xbox Game Pass, le invita a explorar las acogedoras colinas cósmicas en una aventura agrícola de mundo abierto.



Reviviendo la aventura

Regresar a historias conocidas siempre es una alegría, y 2024 trae giros frescos a algunos títulos clásicos. ‘Tomb Raider I – III Remastered’ presenta los primeros tres juegos de la serie clásica con gráficos mejorados.



‘Star Wars: Dark Forces Remaster’ promete un regreso triunfal a una historia clásica con imágenes nuevas. No olvide ‘Braid: Anniversary Edition’, una versión cuidadosamente actualizada del juego de plataformas que cambia el tiempo.

Retornos tan esperados

Los amantes de los títulos ya conocidos pueden esperar emocionantes retornos este año. ‘Tekken 8’, ya disponible, ofrece combates de vanguardia y una nueva historia grandilocuente.



‘Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2’ de The Chinese Room lleva a los jugadores a la oscura Seattle vampírica, explorando relaciones políticas complejas y participando en intensos combates.



‘Warhammer 40,000: Space Marine 2’ pone fin a la espera de 13 años para volver a ponerse las botas del Capitán Titus en una secuela gloriosa.



‘Visions of Mana’, la primera entrada en consolas Xbox de la serie Mana, promete una reinvención de los vibrantes mundos y personajes dentro de un RPG épico.

Estilos artísticos inesperados

La creatividad alcanza nuevas alturas con juegos que desafían las expectativas en cuanto a estilos artísticos se refiere. ‘Harold Halibut’, una aventura hecha a mano construida con técnicas tradicionales de stop-motion como una película jugable de Wes Anderson en una nave espacial sumergida.



‘Rise of the Golden Idol’, secuela del extraño juego de detectives ‘Case of the Golden Idol’, fusiona lo pictórico y lo grotesco, evocando la nostalgia de los clásicos point ‘n’ clicks de los noventa.



‘Open Roads’ combina un mundo 3D con hermosos personajes de novela gráfica, creando un efecto visual sorprendente para contar la historia de una madre y una hija en un viaje por carretera lleno de descubrimientos familiares.

Disfrute de los mundos que ama

El compromiso no se detiene una vez que se lanza un juego, y 2024 trae expansiones y actualizaciones para sus títulos favoritos. Desde la familia Xbox, se espera la expansión ‘Starfield DLC, Shattered Space’, más adelante este año.



Además, títulos como ‘Sea of Thieves’, ‘Microsoft Flight Simulator’, ‘Call of Duty: Modern Warfare III’, ‘Call of Duty: Warzone’, ‘Diablo IV’, ‘Halo Infinite’, ‘Overwatch 2’, ‘The Elder Scrolls Online’, ‘Fallout 76’, ‘Grounded’, ‘Minecraft’, y muchos más recibirán nuevas temporadas y actualizaciones.



Además, juegos populares como ‘World of Warcraft’, ‘Hearthstone’ y ‘Call of Duty: Mobile’ también tendrán su cuota de nuevas experiencias.

Continúe descubriendo con Game Pass

Con la llegada de tantos juegos, Xbox Game Pass y PC Game Pass se presentan como una ventana a la diversidad. Estos servicios ya ofrecen cientos de títulos para explorar, y con la incorporación constante de nuevos juegos, es probable que encuentre su próximo favorito.



Ya en 2023, Game Pass incorporó títulos como ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ y ‘Resident Evil 2’. Para 2024, la lista continúa creciendo con títulos esperados como ‘Indiana Jones and the Great Circle’, ‘Senua’s Saga: Hellblade II’, ‘Persona 3 Reload’ y ‘Manor Lords’, prometiendo mantener a los jugadores en la vanguardia de las experiencias de juego.

Manténgase actualizado con Xbox Wire para conocer más sobre los lanzamientos y actualizaciones que le esperan en este año lleno de promesas para la comunidad de jugadores de Xbox.

