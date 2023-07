A partir del martes 1 de agosto hasta el lunes 4 de septiembre, los suscriptores de PlayStation Plus podrán disfrutar de tres emocionantes juegos: PGA Tour 2K23, Dreams y Death's Door.



(Le puede interesar: ‘Shrek’ volverá en un nuevo videojuego 12 años después de su última aparición).

Según anunciaron en su página, 'PGA Tour 2K23' ofrece la oportunidad de competir contra los mejores profesionales y luchar por el codiciado título de campeón de la FedExCup.



Por primera vez, podrán jugar como golfistas tanto masculinos como femeninos, incluyendo a la leyenda Tiger Woods. Además, los usuarios tendrán la oportunidad de crear su propio campo de golf personalizado con el Course Designer.

Facebook Twitter Linkedin

Juegos para el mes de agosto en PS. Foto: Play Station.

Dreams, de los galardonados creadores de LittleBigPlanet y Tearaway, promete sumergir a todos en un universo de juego en constante expansión.



Allí se podrán descubrir los juegos creados por una comunidad global o aprender a realizar los suyos propios. La libertad creativa es ilimitada en este título que abarca desde música hasta pintura y, entre otras cosas, animación.



(Le puede interesar: Así puede instalar la beta de Google Play Juegos para poder jugar en PC).

Facebook Twitter Linkedin

Death's Door estará en PlayStation Plus. Foto: Play Station.

Por último, Death's Door también estará en Play Station Plus con una historia cómica pero sombría. Los jugadores tendrán que enfrentarse a una variedad de bestias y semidioses utilizando armas cuerpo a cuerpo, flechas y magia. Podrán personalizar las estadísticas de su personaje y desbloquear habilidades y mejoras.



Además, recuerde que los juegos de julio estarán disponibles para descargar hasta el lunes 31 de julio, incluyendo Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered y Endling - Extinction is Forever.

Más noticias

EA Sports FC 24: cinco nuevas acciones de juego en video

Este es el significado de los colores de las luces en las consolas PlayStation, de Sony

¿Qué tipo de tarjeta SD debe usar para su Nintendo Switch?

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Play Station, y contó con la revisión de la periodista y un editor.