Los Guardianes de la Galaxia brillan como 'Avengers' no lo pudo hacer

El pasado 26 de octubre se publicó ‘los Guardianes de la Galaxia’, el juego de Square Enix, desarrollado por Eidos Montréal, sobre el popular equipo intergaláctico de Marvel compuesto por Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot.



Este videojuego carga sobre sí el mal sabor de boca que dejó 'Avengers', desarrollado por Crystal Dynamics, que presentó fallas en sus primeros días de lanzamiento, una repetitiva mecánica de golpear y aniquilar oleadas de enemigos en escenarios pobres, y un gran peso sobre la experiencia multijugador que no terminó de convencer del todo.



Sin embargo, este nuevo título llegó pisando fuerte y despejando cualquier duda.

A diferencia de su hermano, este videojuego solo deja controlar a un personaje: Stard-Lord. No obstante, el papel del resto del equipo no queda disminuido. A lo largo de las misiones, el jugador podrá aprovechar las diferentes características de cada miembro para avanzar a lo largo del mapa, que no es un mundo abierto, sino lineal.

Esta imagen del juego fue capturada en Xbox Series X. Foto: Square Enix

Además, cada uno de los emblemáticos héroes tiene sus habilidades especiales en combate, las cuales podremos coordinar rápidamente con comandos en el controlador. Pero este tipo de control sobre cada personaje no es suficiente para hacer sentir al escuadrón como un verdadero equipo.



Para ello, Eidos Montréal implementó mecánicas enfocadas en mejorar la sinergia del grupo, por ejemplo, diálogos interactivos que afectan el papel de Peter Quill como líder y su relación con los demás miembros. Además, cuando las cosas se ponen difícil en combate, el equipo saca un espacio para reagruparse y expresar sus sentimientos.

El regreso a la vida terrícola de Peter Quill se basa principalmente en escenas cinemáticas. Foto: Square Enix

En este momento, el jugador debe estar atento a los principales argumentos que dan los demás personajes y estructurar un discurso que los aliente a seguir adelante. De lograrlo, los héroes se revitalizan y atacan con todas sus fuerzas a los enemigos por un lapso de tiempo.



Aunque la historia se basa en las aventuras de 'los Guardianes de la Galaxia' y en su búsqueda afanada de dinero que les permita pagar una millonaria multa, en este título también se explora la vida terrícola de Peter Quill y su relación con su madre, algo que no ha sido muy explorado hasta el momento en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), dándole nuevos detalles del personaje a quienes no se han acercado a los cómics.



Vale aclarar que este videojuego no se encuentra relacionado, por el momento, al universo de Avengers o del UCM. Sin embargo, hay guiños al servicio de los jugadores. Por ejemplo, Rocket usa en su barba un adorno con la cara del bebé Groot de las películas.

Cada personaje tiene habilidades especiales. Foto: Square Enix

Finalmente, hay que destacar el humor plasmado en este videojuego (propio de estos superhéroes), la amplia variedad de buena música que lo acompaña y el desarrollo de los personajes, que permite ver cómo un equipo fragmentado se va uniendo y convirtiendo en familia.

‘Los Guardianes de la Galaxia’ se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, computador y en la nube para Nintendo Switch.