Así podrá ver la premiación a los mejores videojuegos del 2019

Los premios más esperados del mundo de los videojuegos, los Games Awards, tendrán su edición 2019 este jueves, 12 de diciembre, en Los Ángeles, EE. UU. La fiesta más grande de gaming premiará a lo mejor de lo mejor en 29 categorías.



Esta sexta edición de los premios, además será un escenario para que estudios presenten sus novedades en juegos y accesorios ante los ojos de miles de personas que se conectan a la transmisión. Se espera que el evento se extienda por más de 4 horas.

La transmisión empezará el jueves a las 8:30 p.m. hora de Colombia. Podrá seguirla en el portal oficial de los premios, en su canal de Twitch o en YouTube.

Los nominados a ser el juego del año

Aunque son 29 categorías, la más anhelada es la que corresponde al título rey del 2019. Entre los nominados a 'Mejor juego del año' figuran:



1. Control, un título shooter con elementos de acción-aventura de temática futurista desarrollado por Remedy Entertainment, que fue lanzado el 27 de agosto de 2019 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One.



2. Death Stranding, el más esperado juego del legendario creador de videojuegos Hideo Kojima con su estudio independiente Kojima Productions. El juego, que tiene elementos cinematográficos y cuenta con actores y directores de Hollywood, narra una compleja historia sobre un mensajero futurista en la que el creador busca generar y reflexionar sobre las conexiones humanas.



3. Resident Evil 2, este remake del original título survivor de 1996 regresó con gran fuerza. El desarrollo de la incónica Capcom ha sido aplaudido por guardar un excelente equilibrio entre una historia clásica, un terror psicológico, acción y un motor gráfico renovado.



4. Sekiro: Shadows Die Twice, un título de acción del estudio From Software distribuido por Activision que narra la historia de un guerrero derrotado que lucha por la venganza y por recuperar su honor en un Japón Medieval. El juego fue lanzado el 22 de marzo de 2019 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One.



5. Super Smash Bros, el clásico de luchas de Nintendo ha sido conocido desde 1999 con el arranque de la Saga. La edición de este año, desarrollada por Ultimate y publicada por el icónico Bandai Namco incluye nuevos personajes y modos de lucha.



6. The Outer Worlds, un juego de rol con elementos de novela interactiva en el que los usuarios pueden desarrollar sus personajes y tomar decisiones que definen sus personalidades y futuros. El título desarrollado por Obsidian Entertainment se estrenó en octubre pasado y tendrá una versión para Nintendo Switch en 2020.

Nuevos juegos

Por su parte, Geoff Keighley, fundador de los Game Awards, confirmó a través de su Twitter que la ceremonia será escenario para la presentación de 15 juegos nuevos. Entre ellos estará el esperado Ghost of Tsushima de Sucker Punch, que después del adelanto que presentó Sony en su más reciente State of Play, dejó a los fanáticos de la PlayStation a la expectativa de lo que hasta ahora luce como un candidato a los éxitos del 2020.

Otro proyecto confirmado para hacer parte de los Game Awards es: Elden Ring de From Software (empresa productora de míticos juegos como: Dark Souls y Sekiro) en colaboración con George RR Martin (creador de la saga de libros de Canción de Hielo y Fuego, obra original en la que se basa la popular serie de HBO Juego de Tronos), quienes llevan más de seis meses en silencio.

Entre los más esperados que aún no dan certezas están: Cyberpunk 2077, protagonizado por el actor de Hollywood Keanu Reeves, y el Remake de la popular saga RPG Final Fantasy XII.

Aparte de los adelantos que Keighley hizo en su Twitter, se confirmó también la presencia del ex presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime como presentador en los premios, lo que fue recibido positivamente en las redes sociales.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET