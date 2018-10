Los doce videojuegos más bonitos del mundo

Algunos de los juegos más exitosos y celebrados han creado mundos de fantasía o de espanto, ambientados en el pasado milenario o el futuro más o menos cercano. Doce títulos para no perderse.

Gris

Gris propone un viaje interior con ‘puzzles’ y desafíos en donde el color es el que marca el norte por medio de un formato 'side-scrolling'. El videojuego, disponible para todas las edades, busca evocar serenidad con bellísimos paisajes ilustrados y se espera que llegue en diciembre de este año a Nintendo Switch y PC.

Destiny

Si bien Destiny es un 'shooter' en primera persona, no por esto deja de ser bello. El videojuego comienza situado en los restos de la antigua Rusia y pronto nos lleva a una serie de lugares que combinan la estética 'steampunk' y postapocalíptica, esa debería ser razón suficiente para entrar al listado.



Disponible para PlayStation 3 y 4, y Xbox 360 y One, Destiny nos lleva a distintos escenarios a los que jamás hubiéramos podido llegar sin sus detalladas gráficas, que hacen del juego todo un viaje interestelar.

The Elder Scrolls V: Skyrim

La quinta entrega de la serie The Elder Scrolls, después de su lanzamiento en 2011, la más bella de todas. Mientras enfrenta a un dragón que según una profecía acabará por destruir al mundo, el jugador atraviesa los paisajes fabulosos de la región que le da nombre al juego.



De bosques y planicies a superficies que rodean lagos de ácido o que están permanentemente cubiertas por nieve, Skyrim es una aventura peligrosa en ocasiones, pero espectacular en todo momento. Está disponible en versiones para PC, Xbox 360, y PS3.

Okami

Los usuarios de Nintendo y PlayStation pueden navegar el universo mítico de Okami, un juego que toma referencias de mitos milenarios para narrar la historia del espíritu de una diosa que toma la forma de un lobo blanco para combatir a un mal sin rostro. Lo interesante de su diseño es que usa recursos del arte japonés, pinceladas fuertes y tonos de acuarela, lo que hace que la acción sea a la vez emocionante y visualmente única.

Final Fantasy XIII

El punto más alto del universo de Final Fantasy sigue siendo su decimotercera entrega, disponible para PlayStation y Xbox 360.



Su propuesta estética aprovecha una trama repleta de acción vertiginosa, que combina elementos naturales y artificiales –en un mundo que flota sobre otro– y que brinda a sus personajes y escenarios esa dosis de hiperrealismo que 'gamers' de todo el mundo han llegado a esperar de la saga.



El universo del juego es tan vasto que la protagonista puede moverse en un tren de una región a otra, de las Dunas a Luxerion, la Divina Ciudad de Luz.

Journey

Este videojuego independiente fue desarrollado para la PlayStation 3 y lanzado en el primer trimestre de 2012. Sus creadores lo describen menos como un juego y más como una experiencia, lo que explica que muchos defiendan la teoría de que lo mejor es saber lo menos posible sobre él antes de jugarlo. A



hora, sí sencillamente usted necesita saber de qué se trata, basta decir que hace honor a su nombre y muestra una larga caminata por el desierto hacia una montaña lejana. En algún punto, uno u otro caminante andará junto a usted, sin pronunciar una palabra. Ellos, jugadores anónimos como usted, comparten la misma visión: que a veces lo que importa al viajar no es el destino, sino el trayecto que nos lleva hasta allí.

Limbo

Ya sea en consolas Xbox, o en sus versiones para PC y iOS, Limbo es uno de los juegos más extraños y poderosos en el mercado. También es tan bello como inmersivo, lo que no es algo necesariamente bueno cuando se aplica a un juego de horror.



El protagonista es un niño del que solo se distingue la silueta (así como un par de puntos para los ojos), pero eso no evita que su suerte -que puede llegar a ser brutal- llegue a importarle al usuario, en particular mientras atraviesa un bosque de nieblas, sombras y reflejos, habitado por criaturas despiadadas. Es hermoso, no cabe duda, pero puede ser perturbador; su propuesta estética no es solo un telón de fondo, sino un torrente en el que uno se pude ahogar. Y todo, en espectacular 2D.

Machinarium

Un robot sin nombre, que trata de salvar el mundo no parece una trama particularmente original, y, sin embargo, la paleta y el diseño de este juego logran darle un 'look' que es como ningún otro.



Disponible para PlayStation y para PC, el juego logra dar vida a escenarios que son básicamente superficies metálicas o de roca desnuda, con cielos nublados o, sencillamente, sin cielo que, por momentos, recuerda apartes de la obra de Tim Burton. El juego es una obra de arte tras otra, embebidas todas de un innegable tono de 'steampunk'.

Deus Ex: Human Revolution

El tercer videojuego de la saga Deus Ex ocurre en el año 2057 y lleva al jugador a EE. UU., Canadá, Singapur y China para proponer una imagen brillante de un futuro oscuro.



Al asumir el riesgo de renunciar a los paisajes naturales, los diseñadores de Deus Ex lograron crear un ecosistema artificial con guiños al Renacimiento, en donde cada esquina y cada sombra tienen significado.

​El arte detrás de la acción alcanza niveles de iconografía, del metal oxidado de Detroit al dorado y el negro de Shanghái.

Call of Duty: Advanced Warfare

El título lanzado en noviembre de 2014, protagonizado por Kevin Spacey, es una apuesta por renovadas dosis de acción explosiva, en ambientes que destacan por su realismo. Puede que 'bonito' no sea la palabra que usted usaría para describirlas, pero no hay razón para que lo bello no pueda ser espectacular.

Flower

No es de extrañar que un juego que sus creadores describen como 'aventura poética' y que en rigor es más una obra de arte que otra cosa califique como uno de los más bellos de todos los tiempos. En realidad Flower, creado en 2009 para la PlayStation, debería estar fuera de concurso.



Con una dinámica muy distinta a la de otros videojuegos, en flower hay que controlar el viento para mover un pétalo de una flor. Al pasar junto a otras flores, otros pétalos se van sumando hasta producir un efecto a la vez apacible y dinámico. El objetivo no es ganar nada ni vencer ningún récord, sino mejorar el entorno, hacerlo más bello, y sentirse bien.

Blek

Menos Angry Bird y más Picasso. En esos elogiosos términos han descrito los especialistas a Blek, un juego para tabletas y celulares que se sale de lo común, pero no por lo complicado, sino todo lo contrario.



No se deje engañar por su interfaz de puntos de colores neutros, se trata de un juego que logra ser entretenido, emocionante y hasta adictivo a pesar de su tono minimalista. La premisa es sencilla: trazar con el dedo un patrón que se repite n veces y tratar de que toque todos los puntos de color, pero eludiendo los negros. Si usted la traza rápido, se mueve rápido. Si la traza despacio, se mueve despacio. ¿Suena fácil, verdad? Bueno. No lo es.



El juego va ganando en exigencia y cada uno de sus niveles es una prueba más demandante que la anterior. A los puntos estáticos se suman los giratorios, que a su vez disparan puntos blancos. Es mucho más que solo dibujar rayitas en la pantalla.



Blek opera bajo la premisa de los mejores juegos: fácil de jugar, difícil de dominar. La verdadera belleza del asunto está en que no hay puertas secretas o combinaciones maestras. No hay una jugada para resolver cada situación, sino que usted puede hallar una entre muchas.



El juego se ha Ganado toda clase de premios: desde Mejor Juego Móvil en Connect Europe hasta el premio de Excelencia e Innovación en los International Mobile Gaming Awards. A comienzos de junio, Apple les dio el prestigioso Apple Design Award.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA

@WilVeg