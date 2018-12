Con Let’s Go, Pikachu/Eevee, la batalla evoluciona

Bastó una semana para que dos nuevos títulos de Pokémon para Nintendo hicieran historia. Al vender más de tres millones de copias en todo el mundo, Pokémon Let's GO Pikachu y Pokémon Let's GO Evee rompieron los que se creían inalcanzables récords de Super Mario Bros y, de paso, se tomaron por asalto el renglón de juegos en la pasada edición del Black Friday.



¿Cómo se explica ese éxito? Lo que hizo el desarrollador Game Freak es una especie de remake de Pokémon Yellow, uno de los primeros títulos, pero dejando de lado muchas de las mecánicas avanzadas que había acumulado en sus 22 años de historia.

Como siempre, la serie es un RPG (juego de rol) en el que hay que capturar y entrenar diferentes tipos de monstruos que combaten en enfrentamientos por turnos. El número de criaturas se reduce esta vez a los 151 originales, más sus formas ‘Alola’ y un par de extras. Ah, y hay un pokémon inédito.



Según el título, tendremos un compañero, ya sea Pikachu o Evee, que nos acompañará desde el principio. Por ser el primer pokémon del equipo, podemos jugar con él, vestirlo con diferentes trajes e incluso peinarlo. Esto aumenta nuestra relación, lo que se ve reflejado en varios aspectos, incluido el combate.

Aventura en Kanto

Los gráficos son los mejores de la serie a la fecha, coloridos y muy adecuados. Los jugadores más experimentados podrán contemplar la región de Kanto como nunca antes gracias al salto que ha dado la serie de las clásicas consolas portátiles a la Switch.



Por primera vez en la serie no estamos sujetos a combates aleatorios. En lugar de eso, podemos ver a los pokémon en el escenario y elegir a cuál encarar o esquivar, evitando así la infame cueva de zubats.



Los encuentros con especies salvajes también han cambiado. En lugar de enfrentarlos y debilitarlos para poder capturarlos, ahora solo debemos esperar el momento adecuado para lanzar la pokebola... y listo. Pero ojo: existen algunos que nos atacarán. En esos momentos es necesario usar los controles de movimiento para hacer el lanzamiento. Al principio resulta algo extraño, pero es fácil acostumbrarse al nuevo sistema, si bien nunca termina de ser del todo preciso.



Para este juego, Game Freak ha creado un control especial llamado Pokeball Plus. Tiene forma de pokebola y cuenta con un joystick y dos botones, por lo que podemos controlar el juego con él, aunque sigue siendo más cómodo el control habitual de la Switch. Sin embargo, en el momento de capturar resalta, pues hace el control de movimiento del juego mucho más preciso. Ademas, permite ‘sacar a pasear’ un pokémon para que suba de nivel y consiga diferentes ítems.

Otra novedad es el multijugador local. Gracias al hardware de la Switch, podemos entregarle un control a un amigo y darle acceso a nuestros objetos, equipo y dejarle acompañarnos durante la aventura, facilitando capturar criaturas y vencer entrenadores.



El multijugador global ha cambiado; solo tenemos acceso a batallas sencillas y a intercambios protegidos por contraseña. Sin embargo, los jugadores más dedicados han encontrado la forma de dar vida al intercambio local.



El juego puede conectarse con Pokémon Go, desde el que puede transferir monstruos. Además, la pokeball plus funciona con la aplicación y resulta más precisa y útil que el anterior Go Plus.



El juego lleva un recorrido muy similar al de Pokémon Yellow, pero trae de regreso personajes tanto de la serie de videojuegos como de la serie de televisión. La historia tiene un par de variantes que tomarán por sorpresa a los que crean que solo repetirán lo visto en el título clásico.



Aun así, la dificultad del juego no es muy alta, incluso para los ya modestos estándares de la serie. La mayor parte de las veces nos hallamos avanzando sin muchos desafíos, pero debido a todas las mecánicas nuevas y al buen equilibrio estético, nunca llega a agotar.



Pokémon Lets Go trae un nuevo aire a una muy longeva serie, y así permite que nuevos jugadores se aproximen al fenómeno Pokémon, mientras que apela a la nostalgia de los mas conocedores. En resumen, un divertido RPG clasificación familiar para la Nintendo Switch.

GABRIEL BUSTOS PARA EL TIEMPO

*REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET