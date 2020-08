Se viene la final de la Liga Latinoamericana de League of Legends

Después de otra emocionante y vibrante temporada, la gran final de la Liga Latinoamericana de League of Legends, Clausura 2020, se disputará esta tarde en un formato en línea. Este encuentro promete por el nivel que han evidenciado tanto Rainbow 7 como All Knights, y se jugarán su pase directo al Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds 2020).



Según cuentan, desde Riot Games han preparado diversas actividades para entregar la mejor experiencia a los fanáticos que se extienden por todo el continente y que nadie se puede perder.



"Emociones, recuerdos y momentos épicos son parte del panorama para este sábado, sumado dos equipos de gran nivel que han demostrado ser los mejores para llegar a esta instancia final. Poderío, contundencia y regularidad es lo que trae a una nueva final al equipo chileno, y campeón vigente, de All Knights, que además de ir por el bicampeonato, no dejará pasar la oportunidad de disputar su primer mundial en su segundo año de fundación", dicen desde Riot.



Esta es la agenda completa de la gran final de la Liga Latinoamericana, que recuerde, se transmitirá por Señal Colombia.



Sí quiere estar en contacto con los fanáticos de estos dos equipos, podrán apoyar a su equipo favorito durante la Final, en el canal de Discord de Riot Games Latam, donde habrán salas exclusivas para los hinchas de All Knights y Rainbow 7, para que puedan compartir su pasión con otros fans. Además, aseguran desde Riot que habrán varias sorpresas más.



Por otro lado, se llevará a cabo un evento de Cosplay centrado en la temática Flor Espiritual. "Los participantes interpretaron a su campeón favorito de la saga o crearon su propia versión y, luego de una exhaustiva evaluación, los 10 mejores exponentes de Latinoamérica estarán presentes en la final de la Liga Latinoamérica Clausura 2020. El ganador se llevará un premio de 3 mil dólares, así como puntos para la carrera anual de Leyendas del Cosplay 2020", agregan.

¿Dónde y cómo ver la final?

Podrá verlo en los canales de transmisión de League of Legends:



www.lolesports.com



Twitch



YouTube



Señal Colombia



Horarios



Show de Cosplay: 2:00 p.m. (hora colombiana)



Preshow: 2:30 p.m. (hora colombiana)



Inicio de Partidas: 3:00 (hora colombiana)

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET