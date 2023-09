Xbox Game Pass Core es el servicio de suscripción de Microsoft que es destinado a proporcionar el acceso a una selección de juegos en las consolas Xbox. Esta alternativa solía conocerse como Xbox Live Gold.

Desde su anuncio, Xbox Game Pass Core ha compartido más de 25 juegos de alta calidad con sus miembros. Estos títulos se seleccionaron, cuidadosamente, para enriquecer la experiencia en las consolas. Con el tiempo, la plataforma ha evolucionado para ofrecer aún más opciones a los jugadores.

Esto es lo que se sabe

A partir del 14 de septiembre de 2023, los suscriptores de Xbox Game Pass Core tendrán acceso a un total de 36 juegos disponibles para jugar tanto en Xbox Series X/S como en Xbox One.



Esta ampliación del catálogo es una respuesta al entusiasmo y la creciente base de seguidores de la marca, que ha demostrado su interés en una variedad más amplia de experiencias de diversos géneros.

Entre las novedades, se incluye la posibilidad de utilizar el acceso continuo al modo multijugador más reciente en 'Fallout 76', explorar el mundo de 'Grounded' y sumergirse en 'Tamriel' a través de 'The Elder Scrolls Online'.

Xbox Game Pass Core: estos son los juegos incluidos

La lista de títulos disponibles de Xbox Game Pass Core es amplia y diversa, lo que cubre una amplia gama de géneros y preferencias de juego. Dentro de su catálogo se encuentran algunos nombres conocidos como 'Among Us', 'Fallout 4', 'INSIDE, 'Superliminal', entre otros.

Aquí el listado completo con los 36 títulos

- Among Us.



- Astroneer.



- Celeste.



- Dead Cells.



- Descenders



- Dishonored 2.



- DOOM Eternal Standard Edition.



- Fable Anniversary.



- Fallout 4



- Fallout 76.



- Firewatch.



- Forza Horizon 4 Standard Edition.



- Gang Beasts.



- Gears 5 Game of the Year Edition.



- Golf with your Friends.



- Grounded.



- Halo 5: Guardians.



- Halo Wars 2.



- Hellblade: Senua’s Sacrifice.



- Human Fall Flat.



- INSIDE.



- LIMBO.



- Ori & the Will of the Wisps.



- Overcooked! 2.



- Payday 2: Crimewave Edition.



- Powerwash Simulator.



- Psychonauts 2.



- Slay the Spire.



- Spiritfarer: Farewell Edition.



- Stardew Valley.



- State of Decay 2: Juggernaut Edition.



- Superliminal.



- The Elder Scrolls Online.



- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.



- Unpacking.



- Vampire Survivors.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO *Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Xbox y contó con la revisión de la periodista y un editor.