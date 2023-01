League of Legends, es un videojuego de batalla en línea, que está desarrollado por la empresa Riot Games y está inspirado en Defense of the Ancients, un mapa personalizado para Warcraft.



Para este 2023, la temporada competitiva de League of Legends dio inicio el pasado martes 10 de enero con un evento de dos días. Las ligas LPL, LJL, LCK, LEC, LCS, LLA, CBLOL, VCS y PCS envían a sus jugadores para crear súper equipos que se enfrentan contra otros rivales de LoL en una batalla intensa en la Grieta.

En cuanto a cambios, Riot Games Latinoamérica establece que la final del torneo de Apertura de la LLA 2023 será en un evento presencial con público en Chile y que se presentará en un nuevo formato con series Bo3 en la Fase Regular.



Por su parte, la fase regular cambia de enfrentamientos de ida y vuelta al mejor de uno a enfrentamientos de ida al mejor de tres. "Todos los equipos se enfrentarán contra todos en una serie al mejor de tres y los 6 mejores de esta fase avanzan a Playoffs, que seguirán con el formato de doble eliminación que implementaremos en 2022 con una recepción positiva por parte del público", señala la compañía.



Más noticias: Google Maps indica a veces se cruzó a su pareja antes de

conocerla

Mejores jugadores de LOL

Lee "Faker" Sang-hyeok



Es conocido como el mejor jugador de la historia de League of Legends. En 2013 ganó su primer campeonato del mundo, el cual corroboró en 2015 y 2016.



Tiene cuatro campeonatos de la LCK, dos MSI y numerosos All Star e IEMs. Además, ha demostrado poder jugar cualquier campeón del juego destacando especialmente a LeBlanc o Ryze, pero llegando a jugar Olaf o Irelia en la calle central.



Toda su carrera competitiva se ha desarrollado en SKT, y en la actualidad es uno de los jugadores de esports mejores pagados del planeta.





Lea además: Denuncian que Inteligencia Artificial de Replika empezó a acosar a mujeres

Kim "PraY" Jong-in



Este es uno de los jugadores más legendarios de Corea, quien ha sido dos veces campeón de LCK y subcampeón del mundo entre muchos otros títulos.



Además, se ha considerado el mejor tirador del planeta. Competido por Najin Black Sword, KOO Tigers, ROX Tigers, Longzhu Gaming y KING-ZONE DragonX.

Gwak "BDD" Bo-seong



Inicialmente estuvo como medio de CJ Entus y luego lo fichó Longzhu Gaming, equipo con el que ganó la LCK, convirtiéndose en el medio más consistente de la liga, por encima de Faker.



Es conocido por su Zed y por traer de nuevo a Azir al meta en primavera de 2016.



Lea también: Así puede medir sus ronquidos con la ayuda de su celular

Gerson "Dye" Castaño,



Este es un representante colombiano y actualmente se desempeña como el headcoach de Infinity Esports, uno de los equipos más relevantes de la escena competitiva de League of Legends en Latam.



Por su parte, Dye, ha cultivado una larga trayectoria en la LLA, como head coach de los equipos más sobresalientes de la liga Latinoamérica.

También puede leer: