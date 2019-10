League of Legends llega a celulares y consolas y tendrá serie animada

El icónico juego League of Legends (LoL) cumple 10 años desde su lanzamiento y en medio de la celebración del aniversario, el estudio desarrollador Riot Games anunció nuevos juegos y proyectos que fueron recibidos con mucha emoción por parte de los fanáticos. Además de un título shooter, un juego de combate, uno de cartas y hasta una serie animada, el estudio reveló que creó un juego desde ceros, con partidas más cortas, para celulares y consolas.

La noche de celebración se llenó de bombas negras con dorado, afiches y pines conmemorativos para los fanáticos que fueron invitados por la marca a los distintos eventos en el mundo. Además del evento en Bogotá, que se realizó en el Movistar Arena, el equipo de Riot realizó celebraciones en Argentina, Turquía, Perú, Reino Unido, Estados Unidos, España, México, Rusia, Chile, Brasil, Corea del Sur, China, Australia y Japón.



EL TIEMPO estuvo en la celebración de los 10 años de Legue of Legends (lanzado el 27 de octubre de 2009) en Bogotá y habló con Riot sobre las novedades y los detalles del título de deportes electrónicos. Según anunció la marca, durante los próximos 10 días, los usuarios que hayan creado sus cuentas antes de las 9 de la noche del 15 de octubre recibirán un regalo en el juego cada día que inicien sesión y jueguen una partida, hasta el 27 de octubre.

Gente, el equipo de @lollatam acaba de anunciar la llegada del icónico videojuego, en una experiencia creada desde ceros y remasterizada, a dispositivos móviles con app para Android y iOS. Despliegue paulatino a 2020 ¿Alguien duda de la fuerza del móvil? Asombroso! #League10 pic.twitter.com/AiyXg3fhlw — Linda Patiño (@Linndapc) October 16, 2019

Los primeros anuncios fueron sobre las novedades de pretemporada, que estarán disponibles para el público a partir del 20 de noviembre. Las nuevas mecánicas del juego incorporarán, por ejemplo, distintos niveles de daño en los dragones elementales, dando mayor peso al dragón ancestral a la hora de definir una partida. También se anunció el regreso de la modalidad URF (Fuego Ultrarrápido Aleatorio), un modo de juego popular de tiempo limitado con una selección de campeones completa, que no estaba disponible desde hace 4 años.



La marca anunció la creación del Fondo de impacto social de Riot Games, llamada Karma, con la que busca gestionar donaciones a organizaciones sociales. También presentó el largometraje League of Legends: Origins, que está disponible en Netflix y fue realizado por Leslie Iwerks, documentalista nominada a los Óscar, sobre cómo surge la comunidad alrededor de uno de los juegos de PC más jugados de la historia y su crecimiento como deporte electrónico.

Incursión móvil

El centro de la noche fueron los anuncios sobre lo que para Riot son los próximos 10 años de su saga. La firma reveló que la adaptación de su universo a otras pantallas más allá del PC tomó un trabajo desde ceros, con una remasterización de personajes y animaciones.



Los usuarios casuales y los fanáticos dedicados encontrarán amplias opciones para sus dispositivos móviles y consolas.



Por un lado está la adaptación de LoL a móviles, que se llama Wild Rift y ofrece partidas clásicas más cortas (entre 15 y 18 minutos) y con un número de campeones seleccionados. También se encuentra la adaptación del popular juego de autobatallas de Riot, TeamFight Tactics, que ubica 8 participantes en un duelo de estrategia todos contra todos. Por último, los usuarios podrán optar por la mecánica de juego de cartas con Legends of Runaterra (LoR), que será una nueva opción de tácticas y estrategia por turnos ambientada en el universo de LoL. Todos están disponibles para registro previo en Google Play.



Los fanáticos saltaron de la emoción con la primera serie animada de League of Legends, llamada Arcane, que se lanzará en 2020 y fue desarrollada y producida por Riot Games. Según la presentación se trata de la historia sobre los orígenes de dos campeones emblemáticos de LoL.



La cereza del pastel fue la presentación de algunos avances sobre sus proyectos de nombre clave.



El primero fue Proyecto A, que habla sobre el título 'shooter' que prepara la compañía. Se trata un juego de disparos táctico y competitivo para PC, ambientado en un futuro cercano en la tierra. Los personajes, según se conoció por la empresa no será de LoL, sino serán nuevos, con habilidades únicas y destrezas diferenciadas.



El siguiente fue el Proyecto L, que alude al previamente filtrado juego de peleas de la empresa. Meses atrás se conoció sobre los planes de crear un juego de lucha, pero esta semana se confirmó que el título estará ambientado en el universo de LoL. Sin embargo, el juego sigue en una etapa de desarrollo inicial.



Por último, Riot reveló Proyecto F, que vendría a ser la evolución del universo de LoR para hacer un juego de exploración en el mundo de Runaterra con otros jugadores en simultáneo.REDACCIÓN TECNÓSFERA

