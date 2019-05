League of Legends llegaría a iOS y Android 

La china Tencent está trabajando con su unidad estadounidense Riot Games para desarrollar una versión móvil del popular juego en línea League of Legends (LOL), según fuentes citadas por Reuters.



Ambas casas de videojuegos llevarían trabajando en el proyecto por más de un año, pero según las fuentes consultadas es poco probable que el juego se lance en 2019.



Las relaciones Tencent y Riot Games han sido por mucho tiempo tensas, especialmente en asuntos sobre cómo capitalizar LOL. Hace un par de años Riot rechazó la propuesta de Tencent de desarrollar una versión móvil, pero después Tencent desarrolló una oferta móvil similar con "Honor of Kings" para China, que se lanzó en noviembre de 2015 y se ha convertido en el multijugador de batalla más rentable del mundo

Pero al hacerlo, creó tensiones con Riot que se inflamaron aún más cuando Tencent lanzó una adaptación de "Honour of Kings", llamada "Arena of Valor" para los mercados extranjeros en 2016 y 2017, dijeron las fuentes, aunque para algunos el juego ha sido un fracaso entre los jugadores occidentales.

Si bien los tres títulos tienen una jugabilidad y un diseño similares, aunque con diferentes personajes, "League of Legends" tiene el mayor alcance y, con casi 10 años, la historia más larga.



"League of Legends es como la Copa del Mundo, mientras que Honor of Kings es solo la Copa de Asia", dijo una de las fuentes.



Las fuentes que se negaron a ser identificadas como detalles del proyecto fueron confidenciales. Un portavoz de Tencent declinó hacer comentarios. Los representantes de Riot no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

