La Liga de League of Legends se transmitirá por Señal Colombia

Con el auge de los deportes electrónicos a flor de piel, Riot Games y la RTVC Sistema de Medios públicos se unieron en una alianza para llevar la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA) a los hogares colombianos a través de Señal Colombia.



Esta es la primera vez que un canal público en América Latina transmite una competencia de esports. Desde el próximo 8 de agosto empezarán la franja deportiva de 2 p.m. a 5 p.m. los sábados y domingos con diferentes programas y un segmento para las transmisiones de la LLA.



(Lea también: Nintendo registró millonarias ganancias durante la cuarentena)

Raúl Fernández, gerente general Riot Games, aseguró que "Para nosotros representa mucho, la pasión, la dediación y el cariño que los atletas y fanáticos colombianos le han entregado a League of legends es de suma importancia. Los esports están creciendo en toda la región y Colombia es uno de nuestros focos".



Y agregó que "Ahora el público colombiano va a tener acceso al campeonato mundial de esta disciplina y para nosotros significa una apertura y una validación para que los esports empiecen a permear en un público mucho más amplia y tenga un mayor entendimiento en lo que este tipo de disciplinas viene a traer. Porque hay grandes exponentes que han jugado en la liga colombiano, la liga latinoamericana o incluso el mundial".



(Además: ‘Ghost of Tsushima’; acción, drama e historia en un mundo abierto)



Por su parte, Álvaro García Gerente RTCV señaló que "El deporte es un factor poderoso de unión y la RTVC quiere conectar y unir a Colombia y lo hacemos a través de la información, la cultura y el entretenimiento y no puede faltar el deporte".

Hay un mundo para explorar y el Ministerio del Deporte cree en que hay permitir que los deportes electrónicos entren en el sistema nacional del deporte para que puedan obtener todos los beneficios FACEBOOK

TWITTER

Ernesto Lucena, ministro del deporte fue enfático en que es importante que se pueda hacer una plataforma para que los jugadores de esports tengan apoyo dentro de la línea de este Gobierno centrada en la economía naranja. "En Colombia tenemos gran talento, no solo para el juego, sino para la programación. Hay un mundo para explorar y el Ministerio del Deporte cree en que hay permitir que los deportes electrónicos entren en el sistema nacional del deporte para que puedan obtener todos los beneficios", precisó Lucena.

Desde la RTVC se reveló además, que se iniciará con la LLA, pero más adelante se transmitirá el Mundial de League of Legends y más adelante estarán creando más contenidos relacionados con el juego.



Fernández, además, se notó entusiasta por esta alianza, "El hecho de que sea el primer canal abierto que transmita este evento muestra la visión que queremos mostrar con Riot par abrir la puerta para que miles y miles de jóvenes que siguen estos deportes electrónicos en Colombia y el mundo puedan seguir lo a través de la televisión abierta".

Le puede interesar

¿Se están cambiando los nombres de genes humanos por culpa de Excel?Xiaomi Mi Band 5, lo que está bien no se toca¿Por qué Trump tiene los ojos puestos en TikTok?

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET