Battlefield V y otras nuevas entregas para la Xbox Game Pass

Sea of Thieves: 'The Arena', su quinta actualización, viene con cambios significativos. a comienzo de 2019, el nuevo miodo de competencia permitirá a sus usuarios poner a prueba sus habilidades para ser pirata, a través de carreras en búsquedas de tesoros frenéticas y llenas de acción, con algunos elementos al mejor estilo de 'Sea of Thieves'.