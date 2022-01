El año apenas comienza, pero promete ser uno de los más importantes para la industria de los videojuegos.



Debido a los impactos de la pandemia, muchos desarrolladores y estudios decidieron retrasar los lanzamientos de diferentes videojuegos. No obstante, muchas de estas compañías utilizaron ese tiempo para pulirlos. La buena noticia es que el 2022 tiene una de las mejores listas de estrenos de videojuegos de los últimos años.



Por otra parte, cabe resaltar que uno de los videojuegos más esperados de este año es The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, para Nintendo Switch. Sin embargo, no fue incluido en esta lista porque, aunque la empresa japonesa indicó que este año estaría lista la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la información que hay al respecto es poca, su fecha de lanzamiento es todavía desconocida y es posible que se postergue hasta el 2023.



Conozca cinco de los videojuegos más esperados para este año, las plataformas para jugarlos y las fechas de lanzamiento.

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn, la precuela de Horizon Forbidden West, fue reconocido como uno de los mejores videojuegos del 2017. De hecho, en el 2019 Guerrilla Games, compañía desarrolladora de este videojuego, confirmó que Horizon Zero Dawn había vendido más de diez millones de copias en el mundo y se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de PlayStation 4.



Por tal motivo, Horizon Forbidden West es uno de los más esperados entre la comunidad gamer.



La temática de este video-juego gira en torno a un mundo posapocalíptico en el que las máquinas dominan la Tierra. Allí, los jugadores controlarán a Aloy, protagonista de la historia, que tendrá que enfrentarse a bestias mecánicas mortales, mientras descubre los secretos de este misterioso y poco esperanzador mundo.



Fecha de lanzamiento: 18 de febrero.



Plataformas: PlayStation 4 y Playstation 5.



God of War: Ragnarök

Esta será la novena entrega de la saga de God of War y la secuela del videojuego lanzado en el 2018, el cual es el título con más ventas de toda la serie: hasta agosto del año pasado había vendido más de 19 millones de copias en el mundo.



God of War: Ragnarök, desarrollado por Santa Monica Studio, sigue la historia de Kratos y su hijo Atreus en un mundo basado en la mitología nórdica. Ellos se embarcarán en una mítica aventura en busca de respuestas y aliados antes de la llegada del Ragnarök, la vaticinada batalla que acabará con el mundo. Además, esta edición tendrá nuevos personajes como Thor y Odín.



Fecha de lanzamiento: segundo semestre 2022.



Plataformas: PlayStation 4 y Playstation 5.

Elden Ring

Este juego de rol de acción desarrollado por FromSoftware fue anunciado en la Electronic Entertainment Expo del 2019 (E3) y desde entonces ha sido ganador dos veces consecutivas del juego más esperado en The Game Awards, la gala de premios que honra a los mejores videojuegos de cada año.



Además, otro componente importante de Elden Ring son sus directores: Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin; el primero es el creador de la franquicia Souls, que es una de las series más importantes de videojuegos pertenecientes al género de rol y acción, y el segundo es el autor de Canción de hielo y fuego, la exitosa serie de novelas en la que está inspirada Game of Thrones.



Después de la destrucción del Elden Ring y la dispersión de sus fragmentos, conocidos como las Grandes Runas, el objetivo final es recolectarlas y convertirse en un Elden Lord.



Fecha de lanzamiento: 25 de febrero de 2022.



Plataformas: Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, y Xbox

Series X|S.

Starfield

Los fanáticos del género RPG (videojuego de rol) seguramente esperan con muchas ansias Starfield, luego de que fue anunciado en la E3 2018. El desarrollador de este video-juego es Bethesda Game Studios, creador de fascinantes y entretenidos juegos como The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout 4.



Este videojuego está ambientado entre las estrellas, el jugador tendrá la posibilidad de crear el personaje que desee y explorar con una libertad sin precedentes mientras se embarca en un viaje épico para desentrañar el mayor misterio de la humanidad.



Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2022.



Plataformas: Xbox Series X|S y Microsoft Windows.



Leyendas Pokémon: Arceus

Este videojuego fue anunciado el año pasado como parte del 25.º aniversario de Pokémon. Asimismo, se trata de una precuela de Pokémon Edición Diamante y Edición Perla.



La empresa que se encargó de desarrollar esta entrega fue Game Freak, la cual incorporó nuevas ideas al juego que eran necesarias para los fanáticos de la serie, de acuerdo con Jhaan Elker, periodista de videojuegos del The Washington Post.



La historia se desarrolla en la región de Hisui, donde existen autenticas maravillas naturales, impresionantes paisajes y un gran número de Pokémon salvajes.

El objetivo consiste en crear la primera Pokedex de la región, donde algunos Pokémon son familiares y otros serán completamente nuevos.



Fecha de lanzamiento: 28 de enero de 2022.

Plataforma: Nintendo Switch.

CATALINA ARIZA CONTRERAS

REDACCIÓN DOMINGO