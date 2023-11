Krü esports: ¿Qué se necesita para ser un jugador de un equipo de las grandes ligas?

La alarma suena mientras el sol se cuela tímidamente por las cortinas de la habitación. Frente a la cama, un computador apagado descansa junto a un teclado mecánico y un mouse suficientemente profesional, elementos que más tarde se convierten en las herramientas de entrenamiento perfectas para el deportista que recién comienza su día.



Así como en cualquier deporte tradicional, los eSports también requieren de disciplina, pasión y constante entrenamiento. No es simplemente sentarse y comenzar a disparar, sino que se requiere de estrategia, estabilidad física y constante práctica para así poder lograr grandes cosas.

(Le recomendamos: Joven dejó escuela para ser profesional en Fornite y ganó US$ 400.000 en un año).

Esto lo saben muy bien Atom y Melser, dos jugadores estrella del equipo latinoamericano Krü, un equipo de deportes electrónicos, creado por el exfutbolista de la selección argentina 'Kun' Agüero.



Nació en el año 2020, en medio del boom de los videojuegos propiciado por la pandemia. Junto a grandes estrellas de la plataforma de streaming Twitch, como AuronPlay o Ibai Llanos, el ahora streamer argentino, gozó de gran fama gracias a los hero shooters y posteriormente por la creación del equipo.

Facebook Twitter Linkedin

El exfutbolista es el dueño del equipo. Foto: Peter Powell / EFE

Desde entonces han cosechado grandes éxitos, logrando expandirse hasta el punto de que Lionel Messi, el 10 de la selección argentina, hace poco se convirtió en el nuevo copropietario del equipo. La selección argentina emitió un comunicado oficial para confirmar la noticia.



"Sergio Kun Agüero, CEO de KRÜ Esports y exfutbolista profesional, y Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos, sellan una alianza como socios de KRU, la organización de eSports creada en 2020 por el Kun", se lee en el documento.

(Además: Joven coreano es eximido del servicio militar por victoria en League of Legends).

Así mismo, el equipo cuenta con el patrocinio de grandes marcas, como Visa, Puma, Logitech G e incluso Disney, lo cual implica un apoyo desde distintos sectores, tal y como sucede en los deportes tradicionales.

Por esta razón, unirse a estos grupos se ha convertido el sueño de muchos jóvenes de las nuevas generaciones que conocen de primera mano el mundo de los videojuegos e incluso han planeado un futuro teniendo esto como base.



Pero, ¿cómo es realmente ser un 'gamer' y vivir de los videojuegos?, ¿qué se necesita para llegar a las grandes ligas e incluso recorrer el mundo compitiendo?

¿Cuánto dinero pueden llegar a ganar los jugadores de eSports?

De acuerdo con Newzoo, una empresa dedicada a estudiar y analizar la industria de los videojuegos, los ingresos de cada persona varían del equipo en el que está, los patrocinios y, además, los torneos en los que se posicionen como ganadores.



En un primer momento, los premios pueden ir acompañados de una cuantiosa suma de dinero. Por ejemplo, tan solo en el Superdome Latam celebrado en Colombia, los ganadores se llevaron 30.000 dólares (aproximadamente 122.190.900 de pesos colombianos).



A eso se le suman los sueldos mensuales, que pueden partir desde los 3.000 dólares (13.336.403 pesos colombianos).

(Siga leyendo: Twitch y YouTube dominan las plataformas de 'streaming': ¿por qué tienen éxito?).

Facebook Twitter Linkedin

eSports en Latinoamérica Foto: EFE

El merchandasing también es crucial, así como el dinero que proviene de los patrocinios. Estos últimos tienen un aspecto diferenciador y es que parte de ese dinero se destina a la competición y otra va para el equipo.

En resumidas cuentas, todo dependerá del nivel del jugador. Sin embargo, poder llegar a ese nivel de profesionalismo no es tarea fácil y menos en un mundo en el que grandes ligas ya se disputan en torneos a nivel internacional.

'La disciplina es la clave del éxito'

La mayoría del equipo KRÜ tiene un título profesional que no se relaciona con el campo de la tecnología o videojuegos. Por ejemplo, Vicente Carvacho, más conocido como 'Atom', estudió economía y trabajó para un fondo de gestión de riesgos.



Pero su vida dio un giro de 180 grados cuando llegó Valorant en el año 2020. Desde entonces comenzó a jugar y jugar, hasta lograr clasificar en las primeras tablas a nivel internacional.

Facebook Twitter Linkedin

Atom es el coach del equipo. Foto: KRÜ Esports

"Desde que salió el juego, estuve compitiendo en diferentes equipos y en mi antiguo equipo, que fue Leviatán, destaqué mucho. Esa fue como la puerta que me abrió a que me llamaran dentro de KRÜ", dijo, para luego agregar que la mejor manera para destacar y entrar un equipo es destacar en los rankings o ganar reconocimiento como entrenador.

Así mismo, aconsejó encontrar un sistema de juego y ser perseverante, para así poder ingresar de manera profesional a la industria.

Por otro lado, Marco Machuca, mejor conocido como 'Melser', explicó que siempre estuvo interesado en la parte competitiva de los juegos.



"Yo personalmente me he dedicado o he buscado competir desde que tengo 11 años el juego que tocaba el juego que trataba de hacerlo competitivo (...) cuando salió Valorant me la jugué toda y bueno, acá estoy", comentó, para luego aclara que, aunque es una profesión "muy bonita", también es de mucho riesgo por la misma competitividad.

Durante la conversación con EL TIEMPO, resaltaron que la "disciplina es la clave del éxito", pues al igual que un deportista tradicional, lo más importante es entrenar diariamente, mantener una alimentación adecuada, buenos hábitos de sueño y sobretodo, una mente concentrada en el juego.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO