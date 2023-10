Psyonix eliminará la función de intercambio de artículos en Rocket League

A partir del 5 de diciembre de este año, Psyonix eliminará la función de intercambiar artículos entre jugadores en Rocket League.



Esta medida se toma para alinearse con las políticas de tienda de artículos de Epic Games, la compañía matriz de Psyonix.

Rocket League, el popular videojuego que combina coches y fútbol, ofrece a los jugadores la posibilidad de obtener diversos objetos, como artículos cosméticos, que permiten la personalización de los personajes.



Hasta ahora, los jugadores han recurrido al intercambio de artículos entre ellos para conseguir estos objetos de forma gratuita. Sin embargo, esta práctica dejará de estar disponible a partir del próximo 5 de diciembre de 2023.



La decisión de eliminar la función de intercambio se ha explicado como un intento de seguir la política de Epic Games, que establece que los objetos en los juegos no son intercambiables, transferibles ni vendibles. Además, Psyonix menciona que esta medida podría tener implicaciones futuras, como la expansión de algunos vehículos de Rocket League a otros juegos de Epic con el tiempo.



A partir de la fecha mencionada, los jugadores no podrán intercambiar artículos con otros jugadores ni entre cuentas. Psyonix también advierte a los usuarios sobre sitios web o servidores que ofrezcan servicios de intercambio, asegurando que son fraudulentos y no están afiliados ni a Psyonix ni a Epic Games.

La opción no estará disponible desde diciembre. Foto: Epic Games.

No obstante, la buena noticia es que Psyonix mantendrá el sistema de intercambio de artículos principales, artículos de torneo y planos dentro de Rocket League.



Este sistema permitirá a los jugadores obtener un nuevo artículo aleatorio de mayor rareza mediante el intercambio dentro del propio juego, en lugar de hacerlo entre jugadores.

La compañía asegura que los artículos que se hayan intercambiado antes de la fecha de eliminación de la función no se perderán, proporcionando así cierta tranquilidad a los jugadores que han participado en intercambios previos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

