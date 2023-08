Le brindamos una vista de algunos de los lanzamientos que ya aterrizaron o están por llegar a Xbox del 14 al 18 de agosto de 2023.



Este mes, los jugadores de Xbox están a punto de recibir una gran variedad de títulos. Desde deportes hasta aventuras de fantasía, hay algo para todos los gustos. 'Madden NFL 24 Deluxe Edition' llega el 14 de agosto, ofreciendo un control mejorado y tecnología innovadora en Xbox Series X|S. 'Astro Flame Starfighter', el 15 de agosto, promete una experiencia de disparos clásica con gráficos modernos.

'Black Skylands', también el 15 de agosto, combina elementos steampunk y mundo abierto, mientras que 'Everspace 2' lanza a los jugadores a un shooter espacial. 'Moving Out 2', una secuela del popular simulador de movimiento, llega también ese mismo día.



'A Castle Full of Cats', 'Boxville', 'Creepy Tale: Ingrid Penance', 'Gnomes Garden 8: Return of the Queen' y 'Iron Danger' aterrizan el 16 de agosto.



La acción continúa con el lanzamiento de 'Die After Sunset', un shooter roguelite contra extraterrestres invasores el 17 de agosto. 'Marble It Up! Ultra', disponible el mismo día, invita a disfrutar de emocionantes plataformas de mármol con controles suaves.



Black Skylands estará en Xbox para el mes de agosto. Foto: Epic Games.

El 18 de agosto, 'Blasphemous 2' continúa la oscura saga con el regreso de The Penitent One, mientras que 'Embraced By Autumn' narra la historia de Marcel en un internado femenino. 'Hello Engineer', también el 18 de agosto, ofrece la oportunidad de construir máquinas en un misterioso parque de diversiones.



'Gord', otro lanzamiento el 17 de agosto, sumerge en un juego de aventuras y estrategia de fantasía oscura basado en la mitología eslava. Por último, 'Aery - Flow of Time', disponible el 18 de agosto, permite volar como un pájaro en busca de una cura en entornos impresionantes.



Con una emocionante selección de juegos en camino, agosto promete ser un mes emocionante para los jugadores de Xbox.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Xbox, y contó con la revisión de la periodista y un editor.