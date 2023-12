Xbox: los nuevos lanzamientos que llegan del 11 al 22 de diciembre

En esta edición, XBox le presenta una lista completa de los juegos que llegarán próximamente a Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y Game Pass. No se pierda la oportunidad de explorar estas nuevas experiencias y sumergirse en mundos virtuales.



Aunque las fechas de lanzamiento pueden estar sujetas a cambios, la compañía le brinda una visión general de lo que puede esperar.

Deleted – Cyber Invasion

Fecha de Lanzamiento: 19 de diciembre de 2023

Deleted – Cyber Invasion es un juego de disparos rogue-lite twin-stick que pondrá a prueba sus habilidades al máximo. “Toma el control de un poderoso dron y prepárate para enfrentarte a hordas de enemigos que se interpondrán en tu camino.” Encuéntrelo en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Aery – Calm Mind 4



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

Aery – Calm Mind 4 ofrece una experiencia de juego interactiva diseñada para relajar la mente. Puede encarnar a un pájaro, explorar paisajes hermosos y recolectar cristales mágicos que marcan ciertos lugares especiales. Sin enemigos ni peligros, puede sentir la sensación de volar. Encuéntrelo en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Crave Digger 2



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S

En Crave Digger 2 puede asumir el papel de un buscador que comienza su aventura en un campamento aparentemente abandonado. Su misión: extraer objetos de valor de las cuevas y canjearlos por nuevas herramientas, mejoras y ubicaciones para avanzar en la exploración de fronteras y descubrir los secretos del Valle. Disponible en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Fig.



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

En este juego, el personaje se encuentra en una misteriosa fábrica sin conocer nada de su pasado. Deberá avanzar por sus pasillos, recuperar sus habilidades y luchar contra drones que patrullan. La incógnita está en encontrar una salida y descubrir el significado detrás del título del juego.Encuéntrelo en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Ravva and the Phantom Library



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Juegue como Ravva, un joven aprendiz de invocador, y convoque a 4 compañeros únicos mientras intenta escapar de la pesadilla que es la Biblioteca Fantasma. Explore estos mundos en el orden que elija y derrote a los maestros de cada libro antes de enfrentarse al que controla la biblioteca. Disponible en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Rough Justice: ’84



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

En este juego resolverá puzles utilizando dados y cartas para administrar con éxito su agencia. Asesore a sus agentes en situaciones que van desde la seguridad hasta la recuperación de fugitivos. Encuéntrelo en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

The Rumble Fish +



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

Si usted es amante de los juegos de lucha The Rumble Fish + le ofrece una experiencia única. Desarrollado originalmente en 2004 por Dimps, este juego regresa con nuevas características. Desde el PvP en línea hasta un modo de entrenamiento con funciones como grabación y reproducción de la CPU, todo lo que necesita como fanático de los juegos de pelea está aquí. Encuéntrelo en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Stuffed



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

En Stuffed puede jugar como un osito de peluche mientras defiende la puerta del dormitorio de su dueño de una variedad de pesadillas en oleadas interminables. Gane puntos al derrotar a las Nightmares y úselos para desbloquear nuevas áreas del mapa y armas. Sumérjase en este mundo de sueños. Disponible en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Vostok 2061



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Explore el espacio desconocido en Vostok 2061. Como recién graduado de la Academia de Aviación Terrestre, se le asignará al borde distante del espacio conocido. Investigue el comportamiento extraño de los colonos y enfréntese a amenazas desconocidas en el sector ZPDN-A. Perfeccione sus habilidades de pilotaje, amplíe su arsenal y complete su misión en este emocionante viaje. Disponible en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Wall World



Fecha de Lanzamiento: 20 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S

Bienvenido a "Wall World," un emocionante rogue-lite con elementos de defensa de torres. Explore minas generadas por procedimientos y descubra biomas fantásticos. Encuentre recursos y tecnologías para comprar valiosas actualizaciones y luche contra hordas de monstruos agresivos usando su base móvil. Encuéntrelo en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Choo-Choo Charles



Fecha de Lanzamiento: 21 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere

El tren sediento de sangre, Choo-Choo Charles, llega para poner a prueba su ingenio. Navegue por una enorme área de juego en su viejo y confiable motor, pero tenga cuidado: las pistas sinuosas son traicioneras y Charles podría estar esperándolo. Planifique cada misión con cuidado y enfrente esta emocionante aventura. Encuéntrelo en Microsoft Store en Argentina, Chile, Colombia y México.

Detective – Stella Porta Case



Fecha de lanzamiento: 21 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

En Detective – Stella Porta Case, se sumergirá en el papel de un detective que se enfrenta a la tarea de resolver tres desapariciones inexplicables. Cada caso se relaciona con un contrato firmado por las personas desaparecidas, un contrato que lleva el sello de una misteriosa organización conocida como "Stella Porta". Sumérjase en una trama intrigante y desentraña los secretos ocultos detrás de estos misteriosos casos. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

My Child Lebensborn Remastered



Fecha de lanzamiento: 21 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

En un giro de la historia, My Child Lebensborn Remastered le permite adoptar a un niño Lebensborn en la Noruega de la posguerra. Sin embargo, criar a su hijo no será una tarea sencilla, ya que crecerá en un entorno hostil y lleno de odio. Esta experiencia le mostrará un lado diferente de la Segunda Guerra Mundial, basándose en historias reales de niños Lebensborn. Descubra cómo el odio puede continuar causando estragos incluso después de la victoria. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Ominous Tales – The Forsaken Isle



Fecha de lanzamiento: 21 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Sumérjase en la misteriosa Isla Abandonada, ubicada a 30 millas de la costa de Inglaterra, en Ominous Tales – The Forsaken Isle. Lo que alguna vez fue una bulliciosa ciudad portuaria, se rumorea que ahora alberga fantasmas, nigromantes y lobos devoradores de hombres. Cuando decide explorar la isla, se enfrentará a una combinación de aventura de apuntar y hacer clic y juego de objetos ocultos que pondrá a prueba su valentía. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Paperman: Adventure Delivered



Fecha de lanzamiento: 21 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Acompañe a Paperman y su equipo en una emocionante aventura en la que deberán encontrar el correo perdido y enfrentar al codicioso dragón. Explore mundos coloridos y recolecte todas las letras doradas en este juego de plataformas en 3D lleno de acción y coleccionables. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

SokoWinter



Fecha de lanzamiento: 21 de diciembre de 2023

SokoWinter es un juego de puzles con un giro invernal. Acompañe a cuatro elegantes pingüinos en su curioso pasatiempo de empujar grandes cubitos de hielo. ¿Por qué les gusta tanto esta actividad? Esa es una incógnita que solo los pingüinos pueden responder. Aproveche la oportunidad de sumergirse en este divertido y desafiante juego. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Three Minutes To Eight



Fecha de lanzamiento: 21 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Three Minutes To Eight le presenta un intrigante juego de aventuras en pixel art con un giro inusual: el protagonista está destinado a morir exactamente a las 07:57 p.m. Sin embargo, la esperanza no está perdida. Dependerá de usted descubrir lo que yace debajo de la superficie, encontrar caminos secretos y desentrañar formas de engañar a la muerte, todo mientras trabajas para desbloquear múltiples finales en esta fascinante odisea. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

9-Ball Pocket



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Si usted es fanático del billar americano, 9-Ball Pocket es su oportunidad de brillar. Compita con hasta 4 amigos o enfrente a la IA en el modo Versus, o desafíe a los mejores del mundo en el modo Arcade. Realice tiros combinados y acumule puntos para alcanzar el primer lugar en el ranking en línea. Demuestre sus habilidades en este emocionante juego de billar. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Gray Dawn



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Gray Dawn lo sumerge en una aterradora aventura en la que asume el papel de un sacerdote que busca demostrar su inocencia. Atrapado en medio de extraños acontecimientos que involucran posesiones demoníacas y apariciones divinas, se verá envuelto en una trama intrigante y llena de misterio. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Jack Dragon and the Stone of Peace



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Jack Dragon and the Stone of Peace es una emocionante carta de amor a los juegos arcade de los años 80 y 90. Enfréntese a desafíos al evitar obstáculos, saltar sobre plataformas y recoger gemas en esta aventura llena de nostalgia. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.



Jinshi



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Adéntrese en un mundo de fantasía antigua donde las deidades Kami coexisten con los humanos en Jinshin. Acompañe a Mikazuchi, un hábil maestro de la espada, mientras se une al Clan Amaterasu en una misión para salvar a su maestro de Onigami Ichigan, el líder de una fuerza siniestra. En medio de la guerra, se plantea una pregunta crucial: ¿reinará la paz o el caos? Sumérjase en esta épica historia de fantasía y descubra su destino.

Party Friends



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Este juego ofrece más de 20 minijuegos distribuidos en cuatro emocionantes temas, y es perfecto para hasta 4 jugadores en modo multijugador. Desde la Granja encantadora hasta el Centro Invernal helado, pasando por la soleada Playa y el encantador Bosque, la diversión está garantizada. Únase a la competencia y disfrute de horas de entretenimiento en compañía de sus amigos. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Pixel Strike 3D



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Pixel Strike 3D lo sumerge en un emocionante juego de disparos en primera persona con opciones multijugador. Experimente la acción de ritmo rápido y puede personalizar a tu jugador mientras se enfrenta a amigos y enemigos de todo el mundo en más de 20 modos de juego únicos. Demuestre sus habilidades de combate en este vertiginoso mundo de píxeles. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Railbreak



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S

En una noche aterradora en Cypress Ridge, la ciudad está en ruinas y hordas de muertos vivientes acechan en Railbreak. Tome el control, elija a su superviviente y luche por llegar a un lugar seguro mientras la ciudad se desmorona a su alrededor. Además, puede disfrutar de la experiencia multijugador con un amigo en este emocionante juego de disparos de terror y supervivencia sobre rieles. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Rock ‘N Racing Off Roa



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere

Rock ‘N Racing Off Road le ofrece carreras emocionantes y llenas de acción con abundantes derrapes, choques y saltos espectaculares. Explore varios modos de juego, como el modo Copa, contrarreloj y el multijugador, donde hasta cuatro jugadores pueden competir al mismo tiempo. Si le apasionan las carreras todoterreno, este juego es imprescindible. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

SHMUP Mania



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Los extraterrestres están invadiendo un planeta y sólo usted puede detenerlos en SHMUP Mania. Luche usando su vehículo más avanzado y defienda la galaxia contra esta amenaza alienígena. Esta versión del juego incluye ajustes, revisiones y mejoras técnicas y gráficas para ofrecer una experiencia de alta definición de la serie. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.



Wordsweeper by POWGI



Fecha de lanzamiento: 22 de diciembre de 2023

Optimizado para Xbox Series X|S / Smart Delivery

Wordsweeper by POWGI combina la diversión de los crucigramas con la lógica y la deducción. Inspirado en el clásico rompecabezas Buscaminas, este juego de palabras exclusivo de POWGI te retará a resolver puzles en una experiencia única. Desafíe su mente y disfrute de este adictivo juego de palabras. Disponible en Argentina, Chile, Colombia y México.

Prepárese para sumergirse en estas emocionantes aventuras y desafíos que Xbox tiene reservados para usted en diciembre de 2023. Ya sea que prefiera historias épicas de fantasía, juegos multijugador con amigos o juegos de disparos de ritmo rápido, hay algo para todos los gustos en esta selección de lanzamientos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Xbox, y contó con la revisión de la periodista y un editor.