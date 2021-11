¡Nuevos juegos! Los títulos que llegan a PS Plus, Xbox Gold, Stadia y Prime

Empezó un nuevo mes y ya hay nuevos videojuegos para todos los suscriptores de servicios como PlayStation Plus, Xbox Live GOLD, Google Stadia Pro y Twitch Prime Gaming.



Lea también: Netflix Juegos llega a Colombia: ya puede jugar con su suscripción

Recuerde que todos estos títulos que verá a continuación serán gratuitos para quienes tengan alguna de las suscripciones activas de estos servicios. Estos son los videojuegos gratis para cada una de las plataformas en el mes de noviembre:

PS Plus

1. Knockout City (PS5 y PS4)

2. First Class Trouble (PS5 y PS4)

3. Kingdom of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

4. The Walking Dead: Saints and Sinners (PS VR; PS4 y PS5)

5. The Persistence (PS VR; PS4 y PS5)

6. Until You Fall(PS VR; PS4 y PS5)



Todos estos títulos estarán disponibles para descarga gratuita hasta el 6 de diciembre.

Xbox Live GOLD

1. Moving Out (Xbox One y Xbox Series S/X) - Hasta el 30 de noviembre.

2. Kingdom Two Crowns (Xbox One y Xbox Series S/X) - Desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre.

3. Rocket Knight (Xbox One y Xbox Series S/X) - Hasta el 15 de noviembre.

4. LEGO Batman 2 DC Super Heroes - Desde el 16 de noviembre hasta el 30 de noviembre.

Google Stadia Pro

1. Saints Row IV

2. Hundred Days

3. Winemaking Simulator

4. DIRT 5

5. Kemono Heroes

Twitch Prime Gaming

1. Dragon Age Inquisition

2. Control Ultimate Edition

3. Rise of the Tomb Raider

4. Rogue Heroes

5. Liberated

6. Puzzle Agent 2

7. Demon Hunter 2: New Chapter

8. BAFL - Brakes Are For Losers

9. Secret Files: Sam Peters



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET