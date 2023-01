Los juegos en línea toman cada vez más importancie dentro de la comunidad 'gamer' y actualmente hay muchos fanáticos que esperan por los nuevos lanzamientos, bien sea para analizarlos o para transmitir su experiencia.



Por lo tanto, le traemos una lista con algunos de los juegos más esperados para este 2023.

Hades II



Este videojuego, del desarrollador Supergiant Games está disponible para PC (Early Access) y su fecha de estreno aún no se conoce, pero se sabe que llegará en 2023.



Esta es una secuela, que tras el primer juego de Hades le apuesta a seguir siendo uno de los roguelike mejor valorados. Además, el estudio indicó que esta segunda parte estará protagonizada por Melínoe, una hermana de Zagreo (héroe del juego anterior).

Incluso, vendrá un nuevo villano, Cronos que es conocido por ser el Dios de el tiempo.



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl



Esta es otra secuela del videojuego de acción FPS postapocalíptico a cargo de GSC Game World para PC y Xbox Series, cuyo desarrollador es GSC Game World.



El objetivo es pasar desafíos en zonas de exclusión de Chernóbil donde deberá recolectar artefactos de valor para explorar el territorio que está contaminado por la radiación.



Diablo IV



El videojuego a cargo del desarrollador Blizzard estará disponible el 6 de junio para plataformas: PC, PS4, XBO, PS5, XBS.



Está pensado como un juego de aventura que permitirá explorar y aceptar misiones en prácticamente cualquier dirección, además ofrece un combate más dinámico, con un nuevo comando de evasión rápida, y más opciones para personalizar los personajes.



Street Fighter 6



La expectativa sobre este juego, del desarrollador Capcom que tiene fecha de estreno programada para el 2 de junio.



Tras el éxito de las entregas Street Fighter II y Street Fighter IV Capcom le dio el proyecto a Takayuki Nakayama, el director de Street Fighter V, para liderar esta entrega de forma más ambiciosa y aumentar la calidad de los servicios online.

