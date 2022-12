Los videojuegos son un excelente regalo para esta temporada navideña, bien sea para darlos a otra persona o comprarlos para sí mismo.



Con esto claro, se pueden aprovechar los descuentos que las compañías anuncian mensualmente incluso hay varias opciones que se liberan de forma gratuita para los fanáticos de PlayStation y Xbox. Para diciembre hay varios títulos interesantes.



Sony, de manera oficial, anunció cuáles van a ser los juegos que le regalará a los suscriptores de PlayStation Plus, luego de que existieran muchos rumores y especulación. La compañía también aclaró que esta promoción estará disponible para todos los suscriptores, sin importar si tienen el servicio de PlayStation Plus Essential, Extra o Premium.



Primero está Biomutant, disponible para PS4, PS5. Un juego que muestra una aventura de acción en el que un mapache tiene el rol principal y con sus poderes enfrentará a sus enemigos.



También está Divine Knockou, una opción multijugador en 3D en el que el objetivo está en enfrentarse a la competencia y eliminarlos del mapa.



Mass Effect Legendary Edition, solo disponible para PS4 recopila la trilogía original de esta saga de RPGs de ciencia ficción.



Xbox por su parte, anunció los para los clientes títulos de Xbox Live Gold y de Xbox Game Pass Ultimate, quienes podrán acceder a los juegos siempre y cuando tengan activa la suscripción al servicio de Xbox Series X/S y Xbox One.



El primero es Colt Canyon que estará disponible del 1 al 31 de diciembre y este juego fue anunciado junto a Bladed Fury que se podrá descargar del 16 de diciembre al 15 de enero