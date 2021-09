Juegos gratis: mejores ofertas de la semana para todas las plataformas

A continuación, enumeramos los juegos gratis y de oferta disponibles durante el fin de semana entre los días 17 y 19 de septiembre en PS5, PS4, Xbox, PC y Nintendo Switch.



(Le puede interesar: Con llegada de Call of Duty Vanguard, mapa de Warzone cambiará por completo)

Será otro fin de semana con un buen periodo de juegos gratis. Dentro de la variedad entre el 17 y el 19 de septiembre hay juegos imperdibles y algunas otras sorpresas.



(Lea además: ¿Cómo descargar Fortnite gratis en el celular?)



Desperados III en PC

THQ Nordic comparte un periodo de acceso por tiempo limitado a Desperados III. Una de sus grandes producciones permite a los jugadores conocer de qué está hecha esta versión del Salvaje Oeste. Tienen hasta el 20 de septiembre a las 7 p. m. para jugar.



Tharsis y Speed Brawl en PC

La rotación de juegos gratis de Epic Games Store ofrece una pareja dispar: Tharsis y Speed Brawl. Hay posibilidad hasta el 23 de septiembre a las 5 p. m. para poder aprovechar la oferta.



Age of Empires IV: Prueba técnica en Steam disponible hasta el 20 de Septiembre simplemente solicitando acceso desde la tienda.



(No deje de leer: Septiembre, el mes más esperado por los ‘gamers’)



Titan Quest: Anniversary Edition: Gratis en Steam hasta el 23 de septiembre.



XBOX SERIES X/S – XBOX ONE

​

Blood Bowl 2: Legendary Edition – Demo gratis disponible como parte del “Días de juego gratis” hasta el 19 de septiembre y, si se deciden por comprarlo, cuentan con un 80% de descuento que deberían aprovechar.



Mulaka – Parte de las ofertas del Games with Gold de septiembre.

Call Of Duty: Vanguard – BETA abierta del online multijugador para todos los usuarios en el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, y aquellos que hayan realizado la preventa, pueden disfrutarlo desde el 16.



Samurai Shodown II – Parte de las ofertas del Games with Gold de septiembre.

WarHammer: Chaosbane – Parte de las ofertas del Games with Gold de septiembre.



(Además vea: J Balvin ahora es personaje de Fortnite)



NINTENDO SWITCH



NINJALA – Disponible como descarga totalmente gratuita.



Super Bomberman R Online – Disponible como descarga totalmente gratuita.



Jump Rope Challenge – Disponible como descarga totalmente gratuita.



WarioWare: Get It Together! – Demo del juego ya disponible en el eShop.



PLAYSTATION 5 y 4



Call Of Duty: Vanguard – BETA abierta del multijugador online para todos los jugadores de PS4 y PS5 desde el 16 al 20 de septiembre.



OverCooked: All you can eat! (PS5) – Parte de las ofertas por ser miembro de PlayStation Plus de septiembre.



Hitman 2 – Parte de las ofertas por ser miembro de PlayStation Plus de septiembre.



ELTIEMPO.COM