A finales de cada mes se anuncian los nuevos juegos gratis de PlayStation Plus. Para este mes de marzo son varias las novedades que llegan, según los expertos.

De acuerdo a David Arroyo, especialista en el tema, este mes Sony se anticipó a las filtraciones y reveló los títulos que llegarán a PS4 y PS5 en abril de 2023.

Arroyo dice que será un mes para disfrutar en compañía con Sackboy: Una aventura a lo grande, gestionar nuestro propio mundo postapocalíptico con Meet Your Maker y echarle horas a un precioso RPG dibujado a mano como es Tails of Iron.



Señala que los juegos de PS Plus para marzo de 2023 son los siguientes y estarán disponibles desde el martes 4 de abril al día 1 de mayo. "Especialmente llamativo es el caso de Meet Your Marker, que sale ese mismo día 4 de abril a la venta y lo tendremos disponible de lanzamiento como parte del servicio".



Añadió que el anuncio de los nuevos juegos de PS Plus significa también que se entra en la recta final para canjear los juegos del mes anterior. Esto se debe hacer hasta el 3 de abril. Hasta ese día se deben descargar y bajar los títulos: Battlefield 2042 (PS4 y PS5), Minecraft Dungeons (en PS4 y PS5) y Code Vein (en PS4 y PS5).

