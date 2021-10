¿James Rodríguez es bueno en los videojuegos? Esto dicen sus estadísticas

James Rodríguez, actual miembro del equipo catarí Al Rayyan, no solo se devuelve en las canchas; también lo hace en los videojuegos. El futbolista realiza transmisiones por la plataforma Twitch y desde hace algunos meses demuestra sus habilidades en ‘Call of Duty: Warzone’.



¿Qué tal le ha ido?



(Puede leer: 'El Mundial de Catar será el más sorprendente de todos': James Rodríguez).

El colombiano hace parte de los más de 100 millones de usuarios que acceden al videojuego del género ‘battle royale’. Es decir: ‘Call of Duty: Warzone’ les permite a los jugadores competir contra otros y distraerse en diferentes escenarios virtuales. El objetivo es sobrevivir a los disparos y a toda clase de recursos del oponente.

Rodríguez cuenta con más de 290 mil seguidores en Twitch, plataforma especializada en transmisiones de videojuegos. Como todo un ‘gamer’, James, de 30 años, tiene un espacio adaptado en su casa para salir en vivo: silla, micrófono y diadema.

Facebook Twitter Linkedin

James tiene más de 290 mil seguidores en su canal de Twitch. Foto: Twitch: @jamesr1222

El usuario que tiene allí y en ‘Call of Duty’ es ‘jamesr1222’. A pesar de todo el ‘equipaje’, está por debajo de la media en el rendimiento del videojuego. Este se mide de acuerdo con el ‘K/D’, en otras palabras, las ‘kills’ (el número de personas que elimina en una partida) y las ‘deaths’ (las bajas que le hacen).

Debe tener más muertes que bajas; algo que no sucede. El portal especializado ‘COD Warzone Stats Tracker’ señala que el futbolista tuvo un ‘K/D’ en la última semana de 0.87. No le va bien, pues la media, según la página ‘Dexerto’, es 1.



Lo ideal es que estuviera por encima de ese indicador para estar en el promedio de los usuarios.

“Hay muchas formas de mejorar nuestras medias de ‘K/D’ en el juego. La más obvia es jugando partidas y aprendiendo a cómo mejorar ciertos aspectos. La otra es llevando las armas más fuertes del momento”, afirma la página de videojuegos ‘Dexerto’.



(Siga leyendo: Messi desfigurado y otros errores de eFootball 2022, sucesor de PES).

Los malos también tenemos derecho a jugar FACEBOOK

TWITTER

Si usted quiere suscribirse al canal de Twitch del colombiano para verlo jugar, debe pagar $8.400 mensuales.



De hecho, el futbolista ha hecho frente a algunas críticas que le hacen varios seguidores y espectadores.



“Los malos también tenemos derecho a jugar. Que no me digan ‘malo’, que no sé qué, que ‘está muy malo’. Solo energía buena, si no, bloqueo, bloqueo, bloqueo”, dijo en una emisión de febrero del presente año.

¡MODO STREAMER🤣! El colombiano🇨🇴 James Rodríguez inició su aventura de transmitir sus partidas de Call Of Duty Warzone en Twitch y antes que nada advirtió a la gente que no es muy bueno que digamos... #eSports #CafeterosXElMundo pic.twitter.com/9rVetFuG8r — Toque Sports (@ToqueSports) February 22, 2021

Recientemente, ante el asedio de la prensa y los fanáticos que querían verlo en otras canchas fuera del Everton, hizo una transmisión en la plataforma, pero dejó claro que estaba ahí para distraerse.



(Además: El hijo de James Rodríguez estuvo en el cumpleaños de Daniela Ospina).



“Esto es lo que me gusta a mí, eso es lo más importante. Quiero estar un poco más cerca de ustedes para que me vean. No estoy aquí para darle gusto a nadie, ni para tener aprobación de absolutamente nadie”, mencionó hace algunas semanas.

Más noticias

- ‘Voy a comer un ‘hot dog’ bien cabrón’: polémica por foto de Egan Bernal.

- La polémica entre J Balvin y Residente deja hasta tatuajes de ‘hot dogs'.

- Violento golpe le provocó la muerte a jugador de rugby profesional.

Tendencias EL TIEMPO