Llegan las buenas noticias para los amantes de Marvel y los videojuegos: ahora contarán con la fortuna de vivir la experiencia de Iron Man enfocado en un solo jugador. No solo será el personaje de la famosa saga de ‘Avengers’, sino que se podrán poner el traje de ‘Tony Stark’ desde las pantallas.

La empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos Electronic Arts Inc (EA) en colaboración con Marvel están en proceso de desarrollo de un juego de acción y mucha aventura.



Motive Studio, que es el mismo encargado de llevar a cabo ‘Star Wars’, ‘Squadrons’ o el esperado remake de ‘Dead Space’, está preparando y desarrollando todo lo que será el juego para quienes quieran vivir en el mundo de Iron Man.



Tanto EA como Marvel han anunciado en sus plataformas principales que “el juego contará con una narrativa original que aprovechará la rica historia del superhéroe, canalizando la complejidad, el carisma y el genio creativo de ‘Tony Stark’”.



“Es un honor y un privilegio tener la oportunidad de crear un videojuego basado en uno de los superhéroes más icónicos del entretenimiento actual. Tenemos una gran oportunidad de crear una historia nueva y única que podamos llamar nuestra. Marvel nos anima a crear algo nuevo. Tenemos mucha libertad, lo cual es muy atractivo para el equipo”, confirmó el productor ejecutivo de Electronics Arts, Olivier Proulx, en su página web.



Por ahora, se encuentra en etapa de preproducción y está siendo liderado por Proulx, quien ha trabajado en títulos de Marvel como ‘Marvel's Guardians of the Galaxy’ y se apoyará de un equipo dedicado a la industria que incluyen a Ian Frazier, Maëlenn Lumineau y JF Poirier en el estudio.

Tease for the EA Iron Man videogame project. Thoughts? pic.twitter.com/WqFPwMnbZl — 𝐖𝐚𝐲𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐞𝐫 (@WayneParker_) September 20, 2022

¿Cuándo se lanzaría el juego de Iron Man?

Aún no se cuenta con una fecha específica de lanzamiento para el videojuego, pero ambas compañías tienen entre sus planes iniciales que llegue antes de finalizar el 2023.



Por el momento, son inciertas las plataformas en las que estará disponible; no obstante, se habla de que el lanzamiento sea para PlayStation 5.



Además, este nuevo título se suma a la lista de los más esperados con el sello de Marvel, como ‘Lobezno’, ‘Marvel’s Midnight Suns’ (que saldrá el próximo 2 de diciembre), la segunda parte de ‘Marvel’s Spider-Man’ y el juego protagonizado por ‘Black Panther’ y ‘Capitán América’.

