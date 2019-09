Gear 5, el emblemático videojuego de siempre que ahora se reinventa

En Gears of War 4 tuvimos una gran historia que se tejió en torno a la tragedia que supone la pérdida de un ser querido, especialmente en el caso de Kait Diaz, quien es la protagonista de esta nueva entrega. Esto ya es en sí un remezón para los seguidores de la saga, pues se trata de ver la historia de la supervivencia humana desde los ojos de alguien que no es de la familia Phoenix.

Con aires de venganza y búsquedas de respuestas, esta historia se apoya en escenarios cuidados, de gráficos fenomenales, y que reinventan la experiencia de juego en la saga de Gears of War con la inclusión de un mundo abierto en el que encontramos misiones secundarias y nos desplazamos en una suerte de velero, sin que esto sea la columna de la nueva apuesta de Gears 5.

Gráficamente, el videojuego es del más alto nivel, no solo porque corre a 60 fotogramas por segundo con una resolución de 4K (un verdadero lujo), sino por el nivel de detalle que tiene, por ejemplo, en el manejo de las luces. En partes de la campaña en que reina la oscuridad, nuestra única guía será la linterna de Jack, nuestro nuevo compañero robot. En estos momentos, el videojuego se torna en un ‘thriller’ que se soporta en las sombras, reflejos y sonidos de la escena que, como es de esperarse, termina en un ataque al escuadrón y un sobresalto en el jugador.



Sobre Jack hay que decir que es más que un simple compañero, pues enriquece la estrategia en este ‘shooter’ gracias a sus habilidades especiales que atienden a la asistencia, defensa y ataque. No basta con elegir una trinchera desde la cual atacar y ganar terreno, sino que hay que saber coordinar los ataques del pelotón y de Jack.



En cuanto al modo multijugador, está el ya conocido modo “horda” en el que ahora escoger un personaje u otro no será un tema de preferencias estéticas, sino tácticas dado que cada uno tiene habilidades definitivas. En la lista, además de los personajes de Gears (entre ellos Jack), está Emile-A239 y Kat-B320, de Halo: Reach; Sarah Connor y Endoskeleton T-800, de Terminator Dark Fate, y Dave Bautista (conocido por su papel de Drax en el Universo Cinematográfico de Marvel), quien llega como una versión de Marcus Phoenix.



Por otra parte está el modo ‘Escape’, una de las grandes novedades, la cual fue presentada durante el E3 de este año. Aquí, un equipo de tres deberá abrirse paso en medio de una colmena para encontrar la salida antes de que un gas tóxico los alcance. Aquí, los mapas están llenos de recovecos y enemigos de alto nivel, equipados con armas poderosas que hacen necesaria la unidad del escuadrón para la asistencia en medio del caos que allí se vive.

Algunos de los cambios en Gears 5, como la introducción de Kait como personaje principal de la historia y la inclusión del mundo abierto, causaron revuelo entre algunos de los seguidores de la saga. El vocero regional de Xbox Edgar Hernández, en entrevista para EL TIEMPO, habló al respecto.

¿Cómo responderles a los críticos de los mundos abiertos en Gears of War?

La franquicia tiene que evolucionar de alguna forma; hay nuevas audiencias constantemente. El ejemplo más claro de cómo queremos llegar a las nuevas audiencias es Gears Pop.



A lo mejor es un producto sobre el cual algunos fanáticos de Gear Of War dirán “a mí no me gusta”, pero Microsoft quiere dar a conocer la franquicia a las nuevas generaciones con personajes de Funko, sin perder la esencia de Gears que es tomar ciertas coberturas, ir ganando terreno, vencer a los ‘swarm’… Todos esos elementos están para las nuevas audiencias que en algún momento van a migrar a conocer Gears Of War en un formato de consola.



The Coallition está buscando es darle frescura al juego, sin perder la esencia. La empresa hace cambios horizontales, es decir, hace pequeños cambios que pulen el juego de una forma que los hace más profundos e interesantes.

A propósito de Gears Pop, ¿cómo ha sido el recibimiento de este videojuego?

Ha sido increíblemente bueno, de hecho, en cinco días llegamos a 1 millón de usuarios. Es un poco una sorpresa; la gente lo ha recibido muy bien. De hecho, es un poco la visión de Microsoft de que el usuario pueda jugar donde quiera, cuando quiera, en el dispositivo que quiera. Esta visión ya se está empezando a ver un poco con Gears Pop porque es un juego que vas a jugar cuando estás esperando en la escuela, en el trabajo. Ya en consola es un juego mucho más profundo, con mejores gráficas.

En esa misma línea, uno de los anuncios importantes sobre Gears 5 es que va a haber crossplay entre Xbox y PC.

Sobre jugar en dónde queramos… por un tiempo apareció en la aplicación de Xbox una pestaña que decía “Vista previa a xCloud”, ¿podremos tener esa vista previa próximamente en el mercado latinoamericano?

Sí, de hecho en el E3 se hizo un anuncio muy importante que es poder usar tu consola como servidor. Esto va a ayudar a que el servicio baje un poco más rápido a países de Latinoamérica. Si bien no va a ser el 100 por ciento de lo que ofrece xCloud, si vas a poder jugar a lo mejor ya no en el televisor sino en el celular, en la tableta…

Pero tiene que ser en la misma casa, bajo la misma red…

Te voy a decir que sí porque el servicio como tal necesita un 5G para que la experiencia pueda ser mejor.

Ahora tenemos a Kait como protagonista, mostrando un historia muy humana que quizás algunos no reciban tan bien…

The Coallition lo que busca es profundidad en la historia, una historia muy humana, que sí te marque, que tenga sentido, que no sea nada más que una nueva entrega sino una historia que continúe desde Kait. Marcus sigue, James sigue, pero ahora desde la perspectiva de Kait que te da esta frescura.



