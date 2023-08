El pasado 22 de agosto, EA lanzó su esperado juego "Immortals of Aveum", un shooter en primera persona con combate basado en magia, ambientado en un mundo asolado por la guerra. Desarrollado por Ascendant Studios, este juego ha sumerge a los usuarios en una audaz aventura, combinando una rica tradición con un combate intenso.



Los jugadores asumen el papel de Jak, interpretado por Darren Barnett, un protagonista que manifiesta habilidades mágicas y se ve involucrado en la interminable guerra de la humanidad por el control de la magia.



Bajo la tutela de Grand Magnus Kirkan, interpretada por Gina Torres, Jak se une a los battlemages de élite de la Orden de los Inmortales, luchando para poner fin al Everwar, un conflicto que abarca el mundo entre las naciones de Lucium y Rasharn.

Grand Magnus Kirkan, interpretada por Gina Torres, guiando a los battlemages en una batalla épica. Foto: EA

Jak, conocido como un Triarch Magnus, es un battlemage con la habilidad de manejar los tres colores de la magia. Desde los explosivos impactos de la Magia Roja, las ráfagas rápidas de la Verde y la precisión a larga distancia de la Azul, el combate es rápido, fluido y divertido. Gracias a este sistema de combate y la amplia cantidad de ataques y habilidades lo convierten en un juego sumamente dinámico, y es evidente que se ha puesto mucho esfuerzo en su desarrollo. Los jugadores pueden combinar diferentes hechizos entre sí para encontrar la estrategia adecuada para derrotar a sus enemigos.



El mundo de Aveum ha sido presentado como un lugar que ha existido mucho antes de la historia de Jak. Ascendant Studios ha creado un mundo lleno de historias y magia que emana en todo el mundo, desde asentamientos bulliciosos hasta sus profundidades más lejanas.



Desde el inicio del desarrollo, el equipo de Ascendant Studios quería que "Immortals of Aveum" fuera una experiencia verdaderamente de próxima generación en un nivel técnico. Esto los llevó a lanzar uno de los primeros juegos AAA en Unreal Engine 5.1, un motor que les proporciona las herramientas y la tecnología para hacer algo que sienten que es verdaderamente especial y esperan que los jugadores también lo hagan.



Julia Lichtblau, Directora de Arte Asociada, en entrevista con EL TIEMPO, compartió su perspectiva sobre el diseño visual y artístico del juego.

El vasto y mágico mundo de Aveum junta la tradición y la innovación. Foto: EA

"Siempre supimos que 'Immortals of Aveum' iba a ser una combinación de lo viejo y lo nuevo con ideas tradicionales de fantasía. Por ejemplo, junto a las fortalezas de piedra, también tenemos estos grandes edificios, enormes torres esculpidas por magia. Así que ves estas gigantescas torres que parecen casi de ciencia ficción en su silueta o más como un rascacielos moderno."



Lichtblau también destacó los desafíos de crear el arte del juego, mencionando que "siempre intentábamos agregar niveles adicionales de detalle y complejidad. Por ejemplo, nuestros hechizos principales son de tres colores: rojo, verde y azul. Aunque eso es simple, queríamos hacerlo más interesante y accesible para las personas con daltonismo por medio de figuras específicas".



Al hablar sobre los diferentes entornos del juego, Lichtblau describió con entusiasmo: "Visitamos varios reinos en este universo. Hay cinco reinos en Aveum, y cada uno tiene un bioma realmente distinto. Por ejemplo, visitas Calfus, que es un reino aliado de Lucía, y es una región montañosa y nevada. También visitamos el Reino de Oramen, que sufrió un cataclismo mágico en el pasado. Lucía, por su parte, es un mundo pastoral lleno de hermosos árboles y colinas onduladas".



Todo este trabajo descrito por Lichtblau da como resultado en un juego que otorga una experiencia gráfica impresionante.



En cuanto a la historia, esta engancha desde el primer momento, y es imposible no notar ciertas reminiscencias a "Mirror's Edge" en los primeros minutos del juego. Sin embargo, no todo es perfecto. A veces, el movimiento del personaje puede sentirse un poco lento y acartonado. A pesar de esto, "Immortals of Aveum" es sin duda un título que merece la pena explorar.

El equipo de Ascendant Studios ha trabajado con el objetivo de que "Immortals of Aveum" fuera una experiencia de próxima generación en un nivel técnico. Foto: EA

Bret Robbins, director del juego y CEO de Ascendant Studios, anteriormente expresó su entusiasmo por el lanzamiento: "Estoy increíblemente emocionado de mostrar al mundo 'Immortals of Aveum'. Ha sido un viaje de cinco años para nosotros en Ascendant, y estoy muy orgulloso del equipo y su compromiso con la creación de algo grandioso."



Desde su lanzamiento, "Immortals of Aveum" ha estado disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC a través de la aplicación EA, Steam y la Epic Games Store.