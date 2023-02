‘Hogwarts Legacy’, un videojuego basado en el universo creativo de Harry Potter, incluye a la primera persona trans dentro de la franquicia. Si bien el videojuego estará disponible al público desde el 10 de febrero, quienes tuvieron un acceso anticipado para jugar se dieron cuenta de que Sirona Ryan, dueña de una taberna en el pueblo de Hogsmeade, tiene una línea de diálogo particular en la que deja saber que es una mujer trans.

En este juego de roles o RPG (Role Playing Game, en inglés) el jugador crea su propio personaje y se convierte en un nuevo estudiante de la escuela Hogwarts, quien tiene la habilidad de controlar una poderosa magia antigua. Allí, tendrá que descubrir las razones detrás del resurgimiento de esta y enfrentarse a quienes desean utilizarla para acabar con los magos alrededor del mundo, todo mientras asiste a clases para aprender a usar nuevos hechizos y a preparar pócimas.



El personaje, en cuestión, le comenta al jugador que es trans en un diálogo con su personaje. “No lo había visto en años cuando vino hace algunos meses, pero me reconoció al instante. Que es más de lo que puedo decir de algunos de mis propios compañeros de clase. Les tomó un segundo darse cuenta de que en realidad era una bruja, no un mago”, dice Sirona al referirse a un duende que el jugador debe buscar.

La aparición de esta bruja ha generado debate en redes sociales, pues J.K. Rowling, la creadora de la franquicia de Harry Potter, ha sido criticada en el pasado por sus declaraciones en contra de la comunidad trans. Sin embargo, el equipo desarrollador del videojuego aseguró en una entrevista con ‘IGN’, medio especializado en videojuegos, que “era muy importante crear un juego que representara el rico y diverso mundo de Harry Potter, así como de los grupos de personas que juegan, entre los que se incluye la comunidad LGBTQIA+. Contamos con un variado elenco de personajes que los jugadores encontrarán a lo largo del juego”.

La creadora de la franquicia de Harry Potter ha sido criticada en el pasado por sus declaraciones en contra de la comunidad trans. Foto: WARNER GAMES / Avalanche Software

La representación de la comunidad trans en la cultura popular

Sirona Ryan no es la primera persona trans en ser representada en un producto cultural, pues ha habido decenas de películas, libros y series de televisión que incluyen personajes que hacen parte de esta comunidad dentro de sus historias. Para Cristina Rodríguez Romero, periodista, comunicadora y activista por los derechos de la población trans en Colombia, el debate ya no gira en torno a incluir o no a personajes trans, sino a hacer representaciones adecuadas.



“Parte de lo que se habla en redes tiene una validez importante porque habla de garantías de derechos y cierta reivindicación, pero ahora estamos en este trasegar de plantearnos qué tanto de lo que se muestra en medios es realmente un intento de presentar un discurso no discriminatorio, inclusivo y respetuoso con las diversidades comparado a cuando solo tratan de captar un público”, asegura Rodríguez.



Esta misma preocupación la comparte un artista musical y activista trans a quien le gusta que lo llamen Una Nota Perdida. Él asegura que es importante siempre considerar la intención que tiene presentar una persona trans dentro de una historia para evitar que se trate de una simple cuota con la cual se debe cumplir.



Tanto para Rodríguez, como para Nota Perdida, aún se incurren en muchos ‘clichés’ al momento de retratar a las personas trans. Uno de los principales es la suposición de que sus experiencias son todas iguales, lo que les cierra la oportunidad de recibir atención a otras vivencias.

“Los personajes trans no tienen la responsabilidad de representar a toda la comunidad, no pueden hablar por la diversidad de experiencias”, asegura el artista. Por eso mismo sostiene que, “para que una representación realmente responda a las necesidades de una población tiene que contar con su participación, pero no como un objeto de estudio”.



Brianna Sarchi, actriz y activista social trans, cree que el caso de Sirona Ryan ayuda a romper algunos prejuicios que se podrían tener sobre integrantes de la comunidad. “Veo una mujer que está comentando su experiencia de manera libre. En el mundo de Hogwarts puede pasar lo que sea y es totalmente normal que ella exista allí, pero estas cosas también pasan en la vida real. ¿Por qué no hemos aprendido a aceptarlas si también son normales?”, asegura Sarchi.



Ella, al igual que Nota Perdida, cree en la importancia de incluir a personas trans dentro del proceso creativo. “Yo no dudo de que hay una programadora trans con la que hayan podido contar quienes crearon este personaje para ‘no meter la pata’”, afirma la actriz.



De igual manera, Tara Elena Arias, integrante de los movimientos sociales Escuela Trans y la Batucada Trans, al igual que de la ONG Corporación Opción Legal, asegura que son las mismas personas trans quienes deben hacer el papel de personajes que pertenecen a la comunidad. “La única forma de vivir la experiencia trans es siendo trans. Nadie tiene por qué tomar nuestras voces como propias porque nosotras podemos hacerlo”, dice Arias.

La importancia de incluir a personas trans dentro del proceso creativo. Foto: WARNER GAMES / Avalanche Software

Lo que sigue para Hogwarts Legacy

Es claro que millones de personas están a la expectativa para tomar el control de su propia historia dentro del mundo de Harry Potter. Sin embargo, para integrantes de la comunidad trans, el videojuego puede ser una instancia de discusión más alrededor de sus luchas. Sirona Ryan, como retrato de una experiencia trans, seguirá siendo foco de discusión en redes sociales, especialmente por pertenecer a un universo creado por una autora con posturas abiertamente anti trans.

DAVID BERNAL PIETRO

