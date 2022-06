Justín Roiland, uno de los directores y actores de la serie animada ‘Rick y Morty’, se unió junto con el estudio ‘Squanch Games’ para lanzar su último proyecto ‘High On Life’. Durante el Xbox & Bethesda Games showcase se mostró el primer tráiler y se evidenció que este videojuego es un shooter en primera persona con un toque de humor, como el de la serie.

Según los realizadores, los jugadores de ‘High On Life’ serán un cazarrecompensas que tiene la misión de detener a los carteles de mafia interestelares que invaden la Tierra. Estos seres de otro mundo no solo se han adueñado del planeta sino que han empezado a utilizar a los humanos como una especie de droga.



Para luchar contra ellos se debe adquirir un arsenal de armas de ciencia ficción. Sin embargo, estas no son pistolas normales sino que también son alienígenas por lo que pueden hablar con el jugador, expresarle sus opiniones y pensamientos sobre lo que está sucediendo.

El avance dentro del videojuego dependerá de conocer que cada arma tiene capacidades únicas y especiales. Por ello, el jugador debe identificar en qué momento debe de utilizarlas.



Todo el universo en ‘High on Life’ tiene el sello de ‘Rick y Morty’ con la violencia y humor característico.



En su tráiler oficial anuncian que este juego se estrenará en octubre en las consolas Xbox Series X/S y One, y PC.

