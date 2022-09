Hace nueve años salió al mercado 'Grand Theft Auto V', el último título de la exitosa franquicia de Rockstar. Desde entonces, ciento de jugadores han cumplido sus misiones y han incursionado en su mundo 'online', a la espera de la llegada de una nueva entrega.



Sin embargo, la compañía solo ha prolongado la vida de este título con diferentes eventos y versiones optimizadas para las consolas de nueva generación. Entretanto, supuestas filtraciones y especulaciones han inundado páginas de internet.

No obstante, en la noche de este sábado, se produjo una filtración masiva de videos que darían cuenta de la versión 'Alpha' de lo que será el nuevo 'Grand Theft Auto VI', confirmado datos rumorados, como que contará con una mujer como protagonista.



Según reporta el medio especializado en tecnología 'The Verge', la filtración son cerca de 90 videos con un peso total 3 GB en los que se ve el 'gameplay' del videojuego.



El medio citado señala que se desconoce la fecha en que estos videos fueron grabados. Sin embargo, destaca que se puede ver en algunos de ellos que se están ejecutando con tarjetas gráficas RTX 3060TI y 3080, por lo que no podrían tener más de dos años.​A su vez, en algunas de las piezas se pueden ver las herramientas de depuración de PlayStation.



'The Verge' advierte que se podría tratar de una falsificación elaborada. Sin embargo, destaca que la gran cantidad de material filtrado podría sugerir lo contrario, teniendo en cuenta que no es la primera vez que la compañía sufre una filtración masiva sobre uno de sus videojuegos.