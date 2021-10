Confirmado: nueva edición de Grand Theft Auto saldrá en 2021

Tras varias pistas y filtraciones, se hizo oficial: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas volverán con versiones mejoradas. Así lo hizo saber Rockstar Games, compañía desarrolladora de estos videojuegos, a través de su cuenta de Twitter.



(Lea también: Conozca la nueva agenda semanal que prepara Free Fire).

El lanzamiento se hará tras 20 años desde el lanzamiento original de Grand Theft Auto III. La nueva triología llegará a consolas nuevas, viejas y computadores. Por su parte, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition llegará a iOS y Android en la primera mitad de 2022.



Rockstar Games destacó que los lanzamientos se podrán jugar en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S , Xbox One, Nintendo Switch y Rockstar Games Launcher en PC. También, enfatizó en las nuevas mejoras. Entre ellas, mejores gráficas y ajustes en su 'gameplay'. Todo ello, sin alterar su estilo clásico ni su esencia original.



Desde la próxima semana, la compañía eliminará las versiones existentes de los títulos clásicos de los minoristas digitales.



Finalmente, Rockstar Games le dijo a sus seguidores que estuvieran preparando pues con el estreno habrá muchas otras sorpresas.

Grand Theft Auto

Grand Theft Auto o GTA es un videojuego de rol (RPG) y de mundo abierto que se desarrolla en una ciudad ficticia y que le permite al jugador manejar a un personaje.



Mientras que la historia del protagonista se desarrolla, el juego permite que los ‘gamers’ pueden realizar diferentes acciones muy cercanas a la ‘rutina’ de una persona: camina por las calles, entra a establecimientos, compra comida, vehículos y otras pertenencias.



(Siga leyendo: Ganancias de 'streamers' quedan expuestas tras jaqueo a Twitch).



Vale destacar que la ‘libertad’ de la modalidad de juego permite, entre otras cosas, las agresiones de un personaje a otro y el cumplimiento de misiones relacionadas con hurtos y disparos.



‘GTA’ fue un juego que se creó en 1997 por MA Design, Visual Sciences y Tarantula Studios.

Más noticias

Messi desfigurado y otros errores de eFootball 2022, sucesor de PES

Sin invitación: así puede participar en 'El juego del calamar'

Abren inscripciones para talleres en creación de videojuegos y video 360

La respuesta de eFootball sobre los errores del nuevo videojuego

¿James Rodríguez es bueno en los videojuegos? Esto dicen sus estadísticas

Tendencias EL TIEMPO