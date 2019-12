Nuevas consolas, más juegos y premios, lo mejor de los Game Awards

Ante los ojos de millones de fanáticos, PlayStation y Xbox confirmaron, cada cual a su estilo, la llegada de las consolas de quinta generación para el 2020. Además de la presentación del nuevo 'monolito' de Microsoft, como internet bautizó a la nueva consola, la ceremonia de premiación más importante en el mundo de los videojuegos, The Game Awards, fue el escenario para la presentación exclusiva de trailers de nuevos juegos y para resaltar el trabajo de una industria que cada año consigue más audiencias.

En una transmisión de más de 3 horas, que incluyó un concierto de la popular banda de rock Green Day, se entregaron premios en 29 categorías.



El momento de la noche fue para Xbox, que reveló su consola Xbox series X, una 'cajita' llena de sorpresas y potencia que representa un salto para los fanáticos de la marca y que pone a la firma a competir en el escenario de quinta generación. De la Series X se sabe que será la consola más rápida, potente y con mayor compatibilidad jamás producida por Microsoft. Además, que la compañía ya está trabajando en más de 15 títulos exclusivos en la serie X para el deleite de sus usuarios.



"Nuestra nueva consola pondrá la vara alta en velocidad, potencia y rendimiendo", dijo en los premios Bill Spencer, vicepresidente de Microsoft gaming.



Aunque no la vimos, la confirmación de la PS5 para el próximo año también fue un punto importante de la noche. Es de esperarse que las dos principales consolas continúen rivalizando con títulos exclusivos.



Los Game Awards también fueron el escenario de revelación para el anhelado trailer de Ghost of Tsushima, que desde semanas atrás venía siendo un tema de conversación después de un pequeño video revelado en el State of Play de PlayStation. También se presentó Elden Rings, un título de FromSoftware creado en colaboración con el escritor George R.R. Martin, creador de la historia de Juego de Tronos. Para el 3 de marzo de 2020 se concretó el lanzamiento de Final Fantasy XII Remake y se confrimo Cyberpunk 2077 para el 16 de abril de 2020.



Además, Riot Games confirmó también en el escenario de los Game Awards dos juegos para el próximo año; Ruined King, el cuál, para sorpresa de todos, estará disponible para consolas y Convergence un juego de plataforma basado en el universo de League of Legends.



La ceremonia sorprendió a los más de 900 mil espectadores que estaban conectados con la presencia de figuras, que se creerían estarían lejos del mundo gamer, entre ellos la figura mundial del baloncesto, Steven Curry, quien presentó el premio a mejor jugador de Esports del año; y, el reconocido actor de Hollywood, Vin Disiel, anunciando al ganador en el juego del año.



El momento más divertido fue la velada fue la presentación del Moppets Lab, en la que hasta el famoso ganso viral del gaming Goose salió al escenario.

Lo mejor de lo mejor

Los premios por supuesto fueron el centro del evento con reconocimientos al sonido, al arte visual, a diferentes géneros de juego y a figuras del gaming tanto en el mundo de la creación como en el de los e-Sports.



La joya de la corona o el título más deseado fue para Sekiro: Shadows Die Twice, un título de acción que narra el camino de venganza de un guerrero derrotado y desfigurado en un Japón medieval. Además recibió el premio a mejor juego de Aventura. Aunque se posicionó como el rey del 2019, el título no lo tuvo para nada fácil pues Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Super Smash Bros y The Outer Worlds también tenían todas las de ganar.



Fue una gran noche por ejemplo para Riot Games, creadores del reconocido League of Legends, quienes se llevaron a casa el reconocimiento al mejor evento de e-Sports. También fue una buena jornada para Apex Legends, que llegó como retador este año en materia del Battle Royale - género en el que Fortnite sigue liderando - gracias al premio al mejor multijugador



Tencent y Activision tuvieron un gran año con Call of Duty Mobile pues además de lograr 100 millones de descargas a finales de octubre, el juego para dispositivos móviles fue reconocido en la importante cita como el mejor juego móvil. Semanas atrás, el juego también fue destacado tanto por Google como Apple en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Aunque algunos pudieron confundirse, el premio a mejor diseño de sonido fue para Call of Duty: Modern Warfare, el último juego de la saga para multiconsola que también llegó este 2019.



Aunque Hideo Kojima, creador de legendarios títulos como Metal Gear, no se llevó el premio al mejor juego del año con su primer juego como independiente, Death Stranding si se llevó el reconocimiento a mejor música y mejor dirección. Por su parte el actor Mads Mikkelsen se llevó el premio a mejor interpretación o actuación con su personaje de Cliff en Death Stranding.



En materia de realidad virtual el popular juego de bloques y sables de luz Beat Saber fue el ganador absoluto y en conjunto con el concierto de la banda estadounidense Green Day en los premios, se reveló un nuevo pack de canciones de esta agrupación en el juego. Este título, creado por Beat Games, pasó a ser propiedad de Facebook recientemente, después de que la red social comprara al estudio desarrollador con su división de VR Oculus.



Como revelación, Disco Elysium, juego de rol con temática policial sobre detectives, se llevó varios reconocimientos: mejor juego independiente, mejor juego de rol (RPG) y mejor guión o narrativa - lo que sorprendió a muchos que daban por hecho que Kojima y Death Stranding serían los vencedores-.



Entre otros, Devil May Cry 5 fue el mejor juego de acción, Super Smash Bros. Ultimate el mejor juego de pelea, Fire Emblem: Three Houses el mejor en estrategia, Luigi’s Mansion 3 se posicionó como mejor juego familiar, Crash Team Racing Nitro Fueled fue el mejor juego deportivo o de conducción y Control el mejor en dirección artística.





TECNÓSFERA

@TecnosferaET