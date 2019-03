Fundador de Epic Games dará 100 millones de dólares a desarrolladores

El fundador de Epic Games, el multimillonario Tim Sweeney, ofreció 100 millones de dólares en subvenciones para desarrolladores de juegos, sin más compromiso que ayudar a promover la industria. El estudio es el creador del exitoso juego 'todos contra todos' Fortnite, que ha sido jugado por más de 200 millones de usuarios en el mundo.

En el marco de la conferencia anual de videojuegos Game Developers Conference (GDC), en San Francisco, EE. UU, Sweeney realizó el anuncio, destacando que más allá de su popular juego, Epic posee el Unreal Engine, un motor gráfico de diseño de juegos que es ampliamente utilizado en la industria.



Así mismo, Epic también lanzó recientemente una tienda de juegos en línea, la Epic Store, que toma una parte más pequeña de comisión las compras de los clientes que otras tiendas de aplicaciones. Desde su lanzamiento, la que fue presentada como la competencia de Steam, ha tenido grandes lanzamientos como Tom Clancy's The Division 2, de Ubisoft.



Según lo anunciado en la conferencia, Heavy Rain y Detroit: Become Human y Beyond: Two Souls pasarán de la consola al PC, en exclusiva en la tienda de Epic.



Los 100 millones de dólares destinados a la industria, llamados MegaGrants, estarán disponibles para los desarrolladores de juegos, pero también para cineastas, educadores y creadores de "proyectos de código abierto que benefician a todo el ecosistema de creación de contenido digital", dijo Epic en un comunicado.



El programa se basa en un programa anterior de donaciones de hasta 5 millones de dólares, que finalizó recientemente. Según Sweeney, un aspecto importante es que no es requisito para los beneficiarios de la subvención el uso del Unreal Engine o de la Epic Store. "No hay ganchos comerciales de vuelta a Epic", dijo el fundador del estudio.



"No tienen que comprometerse con ningún resultado. Esta es nuestra manera de compartir el increíble éxito de Fortnite con tantos desarrolladores como podamos", aseguró.



El año pasado, Epic Games, con sede en Carolina del Norte, EE. UU., recaudó 1.250 millones de dólares en inversión. El año pasado, la compañía lanzó un premio acumulado de 100 millones para competencias de e-Sports en Fortnite, que estaban abiertas tanto para aficionados como para jugadores profesionales.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloomberg