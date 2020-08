Fortnite sale también de la Play Store y Epic Games demanda a Google

Epic Games, la empresa desarrolladora del popular videojuego Fortnite, presentó una demanda en contra de de Google por presuntas violaciones antimonopolio centradas en las restricciones de pago de Google en la Play Store.



Pocas horas antes, el popular videojuego fue retirado tanto de la Google Play Store como de la iOS App Store y Epic Games presentó una demanda similar en contra de Apple por una violación de la Ley Sherman y la Ley Cartwright de Califronia.



Con esto, el conflicto entre estas gigantes tecnológicas sigue en auge. son dos cargos principales de la demanda en contra de Google son los mismos que Epic utilizó en contra de Apple: el control del monopolio sobre la distribución de softwares para dispositivos móviles y el control, también, monopolístico sobre los sistemas de pago dentro de ese software.



Desde hace muchos años, Google ha sido menos estricto en el control de las aplicaciones que funcionan en Android comparado con lo que Apple hace con iOS. Fortnite, por varios meses, estuvo disponible a través de descargas fuera de la tienda de Google. Sin embargo, en abril, Fortnite llegó oficialmente a la Play Store y con esto, también la obligación de pagar el 30 por ciento de todas las compras de la app a Google.



Epic alega que a pesar de las promesas de Google de hacer un ecosistema abierta y que los dispositivos Android estén abiertos a la competencia, la gigante tecnológica está poniendo barreras tecnológicas y contractuales que impiden la distribución de aplicaciones para los usuarios Android.



Por su parte, Google, según declaraciones que dio al medio especializado The Verge, asegura que Fortnite fue eliminado de Play Store por violar reglas claras y preestablecidas. "Para los desarrolladores de juegos que eligen usar Play Store, tenemos políticas coherentes que son justas para los desarrolladores y mantienen la tienda segura para los usuarios".



Aunque Fortnite sigue disponible en Android, ya no estará en la Play Store, no obstante, Google dijo que están dispuestos a continuar en negociaciones con Epic Games para traer de nuevo Fortnite a su tienda de aplicaciones.

