¿Por qué no puede iniciar sesión de Fortnite en la consola con la cuenta de Epic Games?

El pasado 22 de diciembre, la empresa dueña de Fortnite publicó a través de su perfil de Twitter que se estaban presentando problemas para iniciar sesión con el mensaje de error: “No se ha podido iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games”.

La compañía de videojuegos Epic Games aseguró que estaba trabajando en encontrar el problema y solucionarlo. Alrededor de dos horas más tarde, informaron que ya se podía ingresar, pero no dieron detalles de qué sucedió en la plataforma.

Cabe mencionar que, sin importar el juego, al querer iniciar sesión se pueden presentar algunos inconvenientes, por esto, en las páginas de soporte de cada uno de ellos, se encuentran soluciones y chats para informar lo que está pasando.



De parte de Epic Games, se han brindado respuestas a algunos interrogantes que están entre los más comunes de los usuarios de Fortnite y otros videojuegos suyos.

¿Por qué no puedo iniciar sesión en Fortnite?

En el sitio web, se expone que, si se está tratando de iniciar sesión con las credenciales de su cuenta de Epic Games y lo regresa a la página de iniciar sesión, se le invita a borrar el caché de la página e intentar de nuevo.



Si recibe el mensaje: “Lo sentimos, tu cuenta de Epic Games ya está asociada a otra cuenta”, puede ser porque inició sesión en la cuenta de la consola equivocada o con una cuenta que no usa para Epic Games. Para solucionar el inconveniente, inicie sesión con la opción Epic Games en lugar de la consola.

Si en la pantalla lee: “Lo sentimos, pero esta cuenta de consola ya está asociada a otra cuenta de Epic Games”, diríjase al link https://www.epicgames.com/id/login, seleccione el ícono de su tipo de consola e inicie sesión.



“Ya tienes una cuenta, inicia sesión”, al recibir este mensaje, el consejo es que cambie la dirección de correo electrónico como se explica en el siguiente video.

Otro tipo de mensaje que se recibe cuando no se puede iniciar sesión es: “Respuesta incorrecta. Actualiza la página”.



Si quiso vincular una cuenta externa y no ingresó, probablemente la contraseña fue incorrecta. Diríjase al botón de ‘Contáctanos’ y reporte el error.



¿Qué plataformas o dispositivos son compatibles con Fortnite?

Los equipos en los que puede disfrutar de este popular videojuego son: PC, Mac, celulares Android superior a las versiones 8.0, las consolas PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 Slim, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, Xbox One Series X|S, Nintendo Switch y Switch Lite.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

