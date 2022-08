La llegada de Dragon Ball a Fortnite es oficial, después de semanas de rumores, filtraciones y hasta burlas, así se da una de las colaboraciones y retos más amplias en la historia del videojuego de Battle Royale.



Además de los personajes como Goku, Vegeta, Beerus y Bulma, hay opciones de fusionarse, montar la nube voladora y hasta que Shenlong haga parte de la aventura.

En otras partes del juego, habrá armas de Dragon Ball, mapas de modo Creativo y una pista de recompensas similar a un pase de batalla gratuito por tiempo limitado, todo inspirado en Dragon Ball Super.

Además de los mapas se podrá acceder a las ubicaciones destacadas del universo Dragon Ball como el Kami's Palace, Goku's House y Room of Spirit and Time, entre otros.



También están disponibles un mapa creativo especial de cruceros que reproducirá episodios de Dragon Ball Super en su totalidad para que los jugadores los vean juntos.

Facebook Twitter Linkedin

Dragon Ball en Fortnite Foto: Fortnite

Los desafíos

Habrá siete oleadas de desafíos, y las dos primeras están disponibles de inmediato. Cada una contiene múltiples misiones, y se requiere que se completes la mayoría, pero no todos. Una vez haya ganado siete de Dragon Ball, puede invocar a Shenron, o al menos un planeador gratuito que se parece.



Es posible además que luego de completar todos los desafío aumente su nivel de poder y desbloque cosméticos gratuitos adicionales en el árbol de recompensas de Power Unleashed Quest similar al pase de batalla.



Esta no es la primera vez que Fortnite se cruza con una importante franquicia de anime, ya que Naruto recibió dos oleadas de máscaras y otros cosméticos, una en noviembre de 2021 y la otra en junio de 2022 .



Recuerde que Fortnite está disponible para descargar de forma gratuita en Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch y dispositivos móviles.

Más noticias

Microsoft dice que Sony paga a desarrolladores para no sacar juegos en Game Pass

Así afectaría la reforma tributaria a las plataformas ‘tech' como Netflix y HBO