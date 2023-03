'The Last of Us' es una serie de televisión de drama y acción post-apocalíptica basada en el videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog y producida por HBO.



Desde su lanzamiento ha sido tal vez una de las producciones más exitosas de lo que va del año, no solo por su gran historia sino por la escenografía y efectos que lograron darle vida a una de las adaptaciones más esperadas por sus cientos de fanáticos.

Entre los mayores desafíos a los que se enfrentan Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), se encuentran los temibles 'Clickers', una variante de los Infectados que han estado expuestos al hongo Cordyceps durante tanto tiempo que éste ha invadido completamente sus rostros, convirtiéndolos en enemigos mortales.



Tanto en el juego como en la serie estas son unas de las criaturas más difíciles de enfrentar, pues, a pesar de que no pueden ver, un solo sonido será capaz de darles la ubicación de su siguiente víctima.

Del juego a la pantalla chica

Las criaturas aparecieron por primera vez en la serie en el segundo capítulo, cuando Joel, Ellie y Tess (interpretada por la actriz Anna Torv) llegan a Massachusetts en medio de su misión de llevar a la joven protagonista con las Luciérnagas, el cual es un grupo que estaría buscando una cura o prevención para combatir el Cordyceps.

Para llegar a darle vida a estos personajes, se utilizaron prótesis y efectos especiales. Foto: HBO

Estas son una fiel representación de lo que se puede observar en el juego. De hecho, de acuerdo con un detrás de cámaras con Barrie Gower, diseñador y especialista en maquillaje para efectos especiales, el director y la producción de decantó por recrear las cabezas floreadas y "podridas" originales.



"Aunque estábamos creando versiones nuevas y actualizadas del mismo resumen, seguimos volviendo a los diseños originales que Neil y su equipo habían creado para los juegos", comentó Gower.



Ahora bien, hace tan solo unos días se estrenó el octavo capítulo de esta serie, el contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales, según la compañía de análisis de audiencias Nielsen y datos propios de Warner.



Su final ciertamente le rompió el corazón a quienes no se perdieron ni una sola entrega de esta maravillosa historia. No obstante, la productora decidió darle un poco más de contenido a los fanáticos y publicó un video en el que se puede detallar el cómo se hicieron los sonidos de los tan temidos 'Clickers'.

The best job in the world.#TheLastOfUs pic.twitter.com/cJ15qVHnv2 — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) March 15, 2023

En el video -que ya cuenta con más de 600.000 reproducciones- se puede ver cómo dos actores de voz están grabando el tan recordado sonido de las criaturas.



Así mismo, los ciberusuarios rápidamente reaccionaron al video, trinando comentarios como "esto es lo que me persigue todas las noches" o "necesitamos más 'clickers' en la segunda temporada".

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS