Isurus Gaming busca un nuevo título en la Liga Latinoamericana de LOL

Aunque la serie no comenzó a favor de Isurus Gaming, el equipo conformado por Seiya, Oddie, Jiral, Warangelus y Slow, logró recuperarse y conseguir un resultado de 3-1 sobre Rainbow 7 (anteriormente conocido como Lyon Gaming).



Esta victoria en semifinales les otorgó el paso a la gran final de la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA) en la que enfrentarán a All Knights, actual campeón de la Liga y quien consiguió su pase directo a la final tras quedar primero en el cuadrangular final.

Este fin de semana fue de muchas emociones en la LLA; el sábado se llevó a cabo el encuentro de cuartos de final en el que se enfrentaron Gillette Infinity e Isurus Gaming en una intensa partida en la que el equipo del tiburón logró imponerse a pesar de haber perdido en la primera partida.



Este partido, sin lugar a dudas, era por todo o por nada. Por su parte, Infinity generaba mucha expectativa con sus dos nuevas fichas, Withelotus y Genthix un poderoso duo bot que ya sabía lo que era ser campeones en nuestra Liga, así como Cotopaco quién tiene gran experiencia en finales y eventos importantes.



Por otro lado, Isurus se presentaba como uno de los favoritos con una gran nómina liderada por Seiya, uno de los jugadores más icónicos del continente en conjunto con jugadores de gran trayectoria y reconocimiento. Y uno de los dos se quedaría en el camino.

Al final, la balanza se inclinó para Isurus quien supo manejar los tiempos y con impulsos cortos, pero contundentes remontó la seríe 3-1 y logró su paso a las semifinal en las que enfrentaría al equipo más tradicional de Latinoamérica, Rainbow 7, anteriormente conocido como Lyon Gaming.

Isurus Gaming venció a Infinity en cuartos de final y a Rainbow 7 en la semifinal. Foto: Riot Games

Este, de igual manera, era un encuentro con magia y picante, no solo porque muchos de los jugadores de Isurus pasaron y fueron referentes en Lyon Gaming, sino porque estaban a un paso de llegar a la gran final con la posibilidad de tocar la gloria.



Con un trabajo increíble de Jiral en la top lane y un control de jungla impresionante de Oddie, en conjunto un control de mapa descomunal del chileno Slow -quien se quedó con el MVP de la serie,, Isurus consiguió derrotar a R 7 por 3-1.

La gran final

El próximo sábado 2 de mayo, millones de fanáticos podrán ver el desenlace de la actual temporada, a través de los canales oficiales de Riot Games en Twitch y Youtube. En lo que se pronostica como la mejor serie en lo que va del año. All Kights, campeón de la clausura de la LLA 2019 tras vencer a Isurus en la final, quiere continuar en su camino ganador de la mano de su AD Carry, Alive quien es considerado como la pieza más fuerte del equipo.



Por su parte Isurus tiene sed de revancha y quiere conseguir un nuevo título de Liga.

Usted podrá disfrutar de este increíble evento, el cual será totalmente virtual, por primera vez debido a la pandemia por el covid-19 a partir de las 3 de la tarde hora colombiana, en lo que Riot promociona como un evento de primer nivel y de máxima categoría en el que se conocerá al nuevo campeón de la región.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET