¿Momento de decir adiós? Los juegos FIFA podrían acabarse en 2023

FIFA, el mítico nombre que ha acompañado al videojuego de fútbol desarrollado por EA Sports, línea de videojuegos deportivos de Electronic Arts (EA), podría cambiar para siempre.



Lea también: El videojuego de Warner que reunirá a Bugs Bunny, Batman y otros personajes

La negociación con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para la renovación de las licencias ha sido tensa y David Jackson, jefe de marca del videojuego, ya habló de la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo.



Siga leyendo: Estos son los 'streams' más vistos en la historia de Twitch



"No estamos seguros de seguir adelante con la FIFA como socio de los derechos de denominación”, dijo Jackson, quien además aseguró que desde EA están tranquilos si no logran llegar a un acuerdo, porque lo único que está en juego es el nombre del videojuego.



Los jugadores y equipos ya renovaron sus propias licencias tras un nuevo acuerdo, algo que le permitirá al videojuego conservar nombres, caras, estadios y otras características originales de las personalidades más importantes del fútbol.



Le recomendamos: Videojuegos: historias que los reyes del ‘streaming’ quieren mostrar



Por el momento, EA Sports conserva las licencias hasta el mundial de Catar a finales de 2022. Después de esa competición, en caso de que no se llegue a un acuerdo, lo más probable es que el videojuego cambie de nombre. Entra las opciones está EA Sports FC, que ya está patentado.



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET