Ya está disponible el nuevo y último título de fútbol desarrollado por Electronic Arts bajo el nombre de Fifa. A partir del próximo año nos encontraremos con EA Sports FC ', dado que la compañía no logró llegar a un nuevo acuerdo de licencia con el organismo mundial del fútbol.



Al igual que en la edición inmediatamente anterior, EA ha apostado por brindar una experiencia única y más realista para los usuarios de consolas de última generación a través de su sistema 'Hypermotion', que para el caso Fifa 23 también llega a PC.



Esta tecnología integra la captura de movimiento de 22 futbolistas profesionales a una gran intensidad y un algoritmo de aprendizaje automático patentado para escribir animaciones nuevas en tiempo real.



En este sentido, el algoritmo de aprendizaje de Fifa 23 utiliza 9.2 millones de fotogramas de captura avanzada de partidos para. Además, 'Hypermotion 2' integra por primera vez capturas hechas durante un partido femenino.



El resultado, un juego más natural. Pudimos probar Fifa 23 en Xbox Series X y pudimos evidenciar la sensible mejora en la interacción de los jugadores en el combate cuerpo a cuerpo y el manejo del balón, además de animaciones más precisas y fluidas al momento de patear.



Esto demuestra que EA está enfocada en evolucionar la experiencia de su juego y no limitarse a incluir nuevas mecánicas, historias o licencias. Sin embargo, si uno de los puntos fuertes es la precisión en la interacción de los jugadores, los errores son duramente castigados por el usuario.



En redes se han difundido clips en los que se muestran a los jugadores volando por los aires o con sus piernas moviéndose descontroladamente. En lo que a nosotros respecta, en partidos amistosos nos cruzamos con algunos errores. Uno, el arquero detuvo el balón con el uso de 'la fuerza', en ningún momento su mano tocó el balón. Dos, jugadores salieron despedidos después de un choque simple con el contrincante, es decir, como si recibieran una tacleada. Tres, un disparo imposible: mientras el pie y el cuerpo del jugador iban hacia un lugar, el balón, casi, salió en dirección opuesta (algo físicamente imposible).



Más allá de estos lunares, que no son la constante pero que sí que pueden aparecer en unos cuantos partidos, la experiencia definitiva del Fifa 23 es satisfactoria y se siente fresca. En esta edición se rediseñó el sistema de cobro a balón parado.



Además, el sistema de enseñanza que incluye el juego se ha hecho más intuitivo para quienes solo quieren pasar un buen rato y aún tienen un camino por recorrer para ser el '10' en el control.



En cuanto a ambientación y estadios, el nuevo título ha incluido mejoras. Por un lado, el suelo no parece un tapete y sí que se desgasta, incluso con las celebraciones. Por otro lado, el público tiene una mayor reacción a lo que está pasando.



Por ejemplo, al realizar un gol crucial y dirigirse a la gradería, los espectadores se estiran hacia el jugador para celebrar con él. Lo que puede parecer un simple detalle, también tiene su efecto anímico sobre el jugador en el modo carrera.



En definitiva, en este caso sí se siente un salto entre la versión 2022 y 2023, dándole una despedida digna a la saga Fifa y dejando la expectativa de con qué nos sorprenderá el próximo título de EA, sin la licencia del organismo mundial del fútbol.



Una última pena: los comentarios de Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes se siguen añejando año tras año, diciendo las mismas líneas, como la de "le tiró un peluche" y "parece que te dije viejo, manito".